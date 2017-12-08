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В Союзе пассажиров прокомментировали ответ РЖД о «гостях» на нижних полках
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    В Союзе пассажиров прокомментировали ответ РЖД о «гостях» на нижних полках

    22:55  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:55  08 Декабря 2017
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    В Союзе пассажиров прокомментировали ответ РЖД о «гостях» на нижних полках

    Москва, 8 декабря. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал разъяснения РЖД о том, что в поездах дальнего следования пассажир, купивший билет на верхнюю полку, может садиться на нижнюю только с согласия людей, оплативших эти места. 

    Ранее в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) заявили, что пассажиры поездов дальнего следования, купившие билет на верхнюю полку, могут садиться на нижние только с согласия пассажиров, оплативших эти места.

    В Союзе пассажиров прокомментировали ответ РЖД о «гостях» на нижних полках

    Янков отметил, что любое другое объяснение от Федеральной пассажирской компании стало бы открытием ящика Пандоры, поскольку потребовалось бы масса уточнений. Например, сколько минут может сидеть пассажир с верхней полки на нижней или где конкретно он может сидеть.

    «Это тот вопрос, который решается не по закону, а в соответствии с культурой пассажиров. Если у нас общество культурное, то пассажиры всегда найдут, как договориться между собой», — заявил в интервью RT глава Союза пассажиров. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #ржд #транспорт #права #железнаядорога
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