В Союзе пассажиров прокомментировали ответ РЖД о «гостях» на нижних полках

Москва, 8 декабря. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал разъяснения РЖД о том, что в поездах дальнего следования пассажир, купивший билет на верхнюю полку, может садиться на нижнюю только с согласия людей, оплативших эти места.

Ранее в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) заявили, что пассажиры поездов дальнего следования, купившие билет на верхнюю полку, могут садиться на нижние только с согласия пассажиров, оплативших эти места.

Янков отметил, что любое другое объяснение от Федеральной пассажирской компании стало бы открытием ящика Пандоры, поскольку потребовалось бы масса уточнений. Например, сколько минут может сидеть пассажир с верхней полки на нижней или где конкретно он может сидеть.