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Два палестинца погибли, более 760 получили ранения за день протестов
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    Два палестинца погибли, более 760 получили ранения за день протестов

    22:47  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:47  08 Декабря 2017
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    Два палестинца погибли, более 760 получили ранения за день протестов

    Иерусалим, 8 декабря. Два палестинца погибли за день протестов, начавшихся на территории Израиля после решения США признать Иерусалим столицей еврейского государства. Как сообщают местные медицинские службы, не менее 760 получили ранения во время столкновений с израильской полицией.  

    По данным израильских военных, в беспорядках на Западном берегу реки Иордан приняли участие около 7,5 тысяч человек. Представители военных признали, что открывали огонь на поражение по «зачинщикам беспорядков».

    «Погиб еще один, уже второй, палестинец в секторе Газа, еще трое находятся в тяжелом состоянии», –  приводит РИА Новости сообщение местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

    Как отметил пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха, за день беспорядков на Западном берегу, в секторе Газа, а также Иерусалиме ранения и травмы получили 760 человек.

    Причиной беспорядков стало решение властей США признать Иерусалим столицей Израиля. Отметим, что на восточные районы города и исторический центр претендует арабское население страны.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #израиль #столкновения #беспорядки #иерусалим
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