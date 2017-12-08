Обама сравнил современные США с Германией перед приходом Гитлера

Вашингтон, 8 декабря. Бывший президент США Барак Обама рассказал об угрозе демократии в США, а также о том, что страна может встать на путь, по которому пошла нацистская Германия в 30-х годах прошлого века.

Обама, выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, коснулся нескольких тем, в том числе нынешней политики в США. Как сообщает RT со ссылкой на чикагские СМИ, в частности, экс-глава Белого дома провел параллель с Веймарской республикой, которая, по его словам, также была страной развитой демократии, однако это не помешало Адольфу Гитлеру захватить власть.

Он подчеркнул, что необходимо сохранить демократию, «иначе все может быстро развалиться», как было в Германии в 30-х годах прошлого века.

Угрозу для Штатов также, по словам Обамы, представляет «растущее самодовольство».

СМИ отмечают, что выступление Обамы длилось более часа. И за это время он ни разу не назвал имени нынешнего президента США Дональда Трампа.