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Украина
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Политика
Обама сравнил современные США с Германией перед приходом Гитлера
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    Обама сравнил современные США с Германией перед приходом Гитлера

    22:37  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:37  08 Декабря 2017
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    Обама сравнил современные США с Германией перед приходом Гитлера

    Вашингтон, 8 декабря. Бывший президент США Барак Обама рассказал об угрозе демократии в США, а также о том, что страна может встать на путь, по которому пошла нацистская Германия в 30-х годах прошлого века.

    Обама, выступая с речью в Экономическом клубе Чикаго, коснулся нескольких тем, в том числе нынешней политики в США. Как сообщает RT со ссылкой на чикагские СМИ, в частности, экс-глава Белого дома провел параллель с Веймарской республикой, которая, по его словам, также была страной развитой демократии, однако это не помешало Адольфу Гитлеру захватить власть. 

    Обама сравнил современные США с Германией перед приходом Гитлера

    Он подчеркнул, что необходимо сохранить демократию, «иначе все может быстро развалиться», как было в Германии в 30-х годах прошлого века.

    Угрозу для Штатов также, по словам Обамы, представляет «растущее самодовольство».

    СМИ отмечают, что выступление Обамы длилось более часа. И за это время он ни разу не назвал имени нынешнего президента США Дональда Трампа.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #обама #трамп
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