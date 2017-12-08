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Украина
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Действия Венгрии могут осложнить сотрудничество Украины и НАТО – СМИ
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    Действия Венгрии могут осложнить сотрудничество Украины и НАТО – СМИ

    22:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:29  08 Декабря 2017
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    Действия Венгрии могут осложнить сотрудничество Украины и НАТО – СМИ

    Вена, 8 декабря. Действия главы правительства Венгрии Виктора Орбана подрывают антироссийский курс Североатлантического альянса, пишет австрийское издание Kurier.

    Ранее Венгрия заблокировала расширение «стратегически важного сотрудничества» с НАТО, выражая свое недовольство подписанным украинским президентом законом об образовании, который значительно ограничивает преподавание на языках меньшинств. Сильнее всего закон ударит по венгерской и русской общине Украины.

    Предполагается, что таким образом премьер-министр Орбан оказывает давление на украинского президента Петра Порошенко.

    Для НАТО действия Венгрии являются серьезным препятствием в проведении намеченного ранее курса по «противодействию России»

    «Если же в результате спора сотрудничество НАТО и Украины пострадает, то от этого, по мнению некоторых членов альянса, может выиграть президент России Владимир Путин. Рассматривается и кошмарный сценарий: противостояние серьёзно осложнит работу предстоящего в июле саммита НАТО», – цитирует австрийское СМИ RT.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #нато #венгрия #орбан
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