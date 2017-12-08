Действия Венгрии могут осложнить сотрудничество Украины и НАТО – СМИ
Вена, 8 декабря. Действия главы правительства Венгрии Виктора Орбана подрывают антироссийский курс Североатлантического альянса, пишет австрийское издание Kurier.
Ранее Венгрия заблокировала расширение «стратегически важного сотрудничества» с НАТО, выражая свое недовольство подписанным украинским президентом законом об образовании, который значительно ограничивает преподавание на языках меньшинств. Сильнее всего закон ударит по венгерской и русской общине Украины.
Предполагается, что таким образом премьер-министр Орбан оказывает давление на украинского президента Петра Порошенко.
Для НАТО действия Венгрии являются серьезным препятствием в проведении намеченного ранее курса по «противодействию России»
«Если же в результате спора сотрудничество НАТО и Украины пострадает, то от этого, по мнению некоторых членов альянса, может выиграть президент России Владимир Путин. Рассматривается и кошмарный сценарий: противостояние серьёзно осложнит работу предстоящего в июле саммита НАТО», – цитирует австрийское СМИ RT.