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Украина
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Экономика
Сбербанк сообщил о сбое при проведении операций в Москве
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    Сбербанк сообщил о сбое при проведении операций в Москве

    22:31  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:39  08 Декабря 2017
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    Сбербанк сообщил о сбое при проведении операций в Москве

    Москва, 8 декабря. Клиенты Сбербанка столкнулись с ограничением в обслуживании банковских карт из-за сбоя в работе кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

    «По техническим причинам часть клиентов могли столкнуться с некоторыми ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка в Москве. В настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

    Клиенты кредитной организации в интернете жаловались на отсутствие возможности узнать баланс карты или счета по телефону «горячей линии» банка, передает «Интерфакс». Стоит отметить, что это уже третий сбой в обслуживании клиентов кредитной организации за минувшую неделю.

    Предыдущий сбой в работе Сбербанка произошел 4 декабря. Клиенты сталкивались с трудностями при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах, передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сбербанк #банк
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