МИД РФ опубликовал рекомендацию для россиян в Израиле и Палестине

Москва, 8 декабря. Министерство иностранных дел России опубликовало рекомендацию для россиян, находящихся в Израиле и Палестине. Им рекомендуется проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.

Рекомендация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте министерства.

МИД РФ отметил, что в данный момент в Иерусалиме и района Западного берега реки Иордан идут масштабные протестные выступления. Их причиной стало заявление властей США о переносе американского посольства в Иерусалим в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля.

«Российским гражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей», – приводит текст сообщения RT.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать Иерусалим столицей еврейского государства и перенести туда посольство США.