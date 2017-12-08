МИД РФ опубликовал рекомендацию для россиян в Израиле и Палестине
Москва, 8 декабря. Министерство иностранных дел России опубликовало рекомендацию для россиян, находящихся в Израиле и Палестине. Им рекомендуется проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.
Рекомендация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте министерства.
МИД РФ отметил, что в данный момент в Иерусалиме и района Западного берега реки Иордан идут масштабные протестные выступления. Их причиной стало заявление властей США о переносе американского посольства в Иерусалим в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля.
«Российским гражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей», – приводит текст сообщения RT.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать Иерусалим столицей еврейского государства и перенести туда посольство США.
#Израиль #Палестина – протестные выступления в г.Иерусалим и в районах ЗБРИ в связи с объявленным 06.12 переводом посольства #США из Тель-Авива в Иерусалим; росгражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/o4cSZEOmSj— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) December 8, 2017