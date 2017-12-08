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МИД РФ опубликовал рекомендацию для россиян в Израиле и Палестине
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    МИД РФ опубликовал рекомендацию для россиян в Израиле и Палестине

    22:17  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:17  08 Декабря 2017
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    МИД РФ опубликовал рекомендацию для россиян в Израиле и Палестине

    Москва, 8 декабря. Министерство иностранных дел России опубликовало рекомендацию для россиян, находящихся в Израиле и Палестине. Им рекомендуется проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.

    Рекомендация была опубликована в официальном Twitter-аккаунте министерства.

    МИД РФ отметил, что в данный момент в Иерусалиме и района Западного берега реки Иордан идут масштабные протестные выступления. Их причиной стало заявление властей США о переносе американского посольства в Иерусалим в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля.

    «Российским гражданам в стране рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей», – приводит текст сообщения RT.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости признать Иерусалим столицей еврейского государства и перенести туда посольство США.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россияне #израиль #мид рф #палестина #безопаснсоть
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