  Клинцевич объяснил, чем отличается перенос посольства США в Иерусалим и ситуация с Крымом



Москва, 8 декабря. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя новости о гибели двух палестинцев в ходе протестов против планируемого переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнул, что мерилом всего является человеческая жизнь. При этом он сравнил ситуацию с переносом посольства США с вхождением Крыма в состав России, когда не погиб ни один челок.

Ранее в пятницу стало известно, что двое палестинцев погибли в результате стычек с армией Израиля около границы сектора Газа в ходе протестов против планируемого переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В заявлении сенатора, поступившем в редакцию ФАН, подчеркивается, что «человеческая жизнь — это мерило всего».

«В необычайно сложный период возвращения Крыма в состав России не пролилось ни одной капли человеческой крови — ни одной, и это ключевой признак справедливости решения, принятого не только населением Крыма, но и, как уже стало совершенно ясно, самой историей», — напомнил Клинцевич.

При этом он подчеркнул, что за первый день после официального признания США Иерусалима столицей Израиля погибло два протестующих палестинца. «Пусть каждый для себя делает выводы сам», — подытожил политик.

Как сообщала «Газета.ру», в пятницу лидер ливанского движения сопротивления Хасан Насралла во время своего выступления в Бейруте заявил, что «Хезболла» поддерживает призыв к новой палестинской интифаде (восстание) и начало активных действий сопротивления.