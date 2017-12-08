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Клинцевич объяснил, чем отличается перенос посольства США в Иерусалим и ситуация с Крымом
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    Клинцевич объяснил, чем отличается перенос посольства США в Иерусалим и ситуация с Крымом

    22:19  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:19  08 Декабря 2017
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      Клинцевич объяснил, чем отличается перенос посольства США в Иерусалим и ситуация с Крымом
    Москва, 8 декабря. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя новости о гибели двух палестинцев в ходе протестов против планируемого переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнул, что мерилом всего является человеческая жизнь. При этом он сравнил ситуацию с переносом посольства США с вхождением Крыма в состав России, когда не погиб ни один челок.

    Ранее в пятницу стало известно, что двое палестинцев погибли в результате стычек с армией Израиля около границы сектора Газа в ходе протестов против планируемого переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

    В заявлении сенатора, поступившем в редакцию ФАН, подчеркивается, что «человеческая жизнь — это мерило всего». 

    «В необычайно сложный период возвращения Крыма в состав России не пролилось ни одной капли человеческой крови — ни одной, и это ключевой признак справедливости решения, принятого не только населением Крыма, но и, как уже стало совершенно ясно, самой историей», — напомнил Клинцевич.

    При этом он подчеркнул, что за первый день после официального признания США Иерусалима столицей Израиля погибло два протестующих палестинца. «Пусть каждый для себя делает выводы сам», — подытожил политик.

    Клинцевич объяснил, чем отличается перенос посольства США в Иерусалим и ситуация с Крымом

    Как сообщала «Газета.ру», в пятницу лидер ливанского движения сопротивления Хасан Насралла во время своего выступления в Бейруте заявил, что «Хезболла» поддерживает призыв к новой палестинской интифаде (восстание) и начало активных действий сопротивления.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #израиль #клинцевич #иерусалим
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