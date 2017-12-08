Журова: Решение МОК должно распространяться на всех спортсменов, а не только на россиян

Москва, 8 декабря. Депутат Госдумы и чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен одинаково наказывать всех спортсменов, уличенных в употреблении допинга.

«Пусть МОК примет решение о том, что спортсмены, когда-либо уличенные в допинге, больше никогда не могут принимать участие в Олимпийских играх. Тогда каждый спортсмен, который даже просто подумает о том, чтобы использовать допинг, будет знать, что если его хотя бы раз поймают, то на его олимпийской карьере будет поставлен «крест», — сказала Журова в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что решение МОК о пожизненной дисквалификации в отношении российских спортсменов являются по своей сути дискриминационными, отметив, что это правило должно распространяться на всех спортсменов, а не только на россиян.

Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.