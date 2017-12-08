Российские лыжники решили участвовать в зимних Олимпийских играх

Москва, 8 декабря. Лыжники российской сборной приняли решение ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По ее словам, вопрос был решен голосованием спортсменов. Лыжники проголосовали за то, чтобы принять участие в Играх.

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», – приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что 5 декабря Международный олимпийских комитет (МОК) вынес решение, согласно котором российские спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 лишь под нейтральным флагом. Также МОК постановил, что в Олимпиаде могут принимать участие лишь «чистые» спортсмены, решение о допуске которых будет принимать специальная комиссия.