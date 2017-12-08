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Спорт
Российские лыжники решили участвовать в зимних Олимпийских играх
Спорт
Российские лыжники решили участвовать в зимних Олимпийских играх
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    Российские лыжники решили участвовать в зимних Олимпийских играх

    21:57  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:57  08 Декабря 2017
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    Российские лыжники решили участвовать в зимних Олимпийских играх

    Москва, 8 декабря. Лыжники российской сборной приняли решение ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    По ее словам, вопрос был решен голосованием спортсменов. Лыжники проголосовали за то, чтобы принять участие в Играх.

    «Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», – приводит слова Вяльбе РИА Новости.   

    Напомним, что 5 декабря Международный олимпийских комитет (МОК) вынес решение, согласно котором российские спортсмены смогут принять участие в ОИ-2018 лишь под нейтральным флагом. Также МОК постановил, что в Олимпиаде могут принимать участие лишь «чистые» спортсмены, решение о допуске которых будет принимать специальная комиссия.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #пхенчхан #лыжники #вяльбе #лимпиада
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