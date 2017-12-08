Израиль сообщил о второй ракетной атаке Палестины за день

Иерусалим, 8 декабря. Армия обороны Израиля сообщила о второй за день ракетной атаке из сектора Газа. В настоящее время военные ищут место падения второй ракеты.

«Ракета была выпущена из сектора Газа по югу Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную с территории Палестины. В результате происшествия никто не пострадал.

Ракетный обстрел стал реакцией на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство, находящееся в Тель-Авиве. После этого руководство палестинского движения «Хамас» призвало страны арабского мира восстать против Израиля, а в секторе Газа начались массовые беспорядки.