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Израиль сообщил о второй ракетной атаке Палестины за день
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    Израиль сообщил о второй ракетной атаке Палестины за день

    21:59  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:59  08 Декабря 2017
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    Израиль сообщил о второй ракетной атаке Палестины за день

    Иерусалим, 8 декабря. Армия обороны Израиля сообщила о второй за день ракетной атаке из сектора Газа.  В настоящее время военные ищут место падения второй ракеты.

    «Ракета была выпущена из сектора Газа по югу Израиля», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную с территории Палестины. В результате происшествия никто не пострадал.

    Ракетный обстрел стал реакцией на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство, находящееся в Тель-Авиве. После этого руководство палестинского движения «Хамас» призвало страны арабского мира восстать против Израиля, а в секторе Газа начались массовые беспорядки.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #израиль #ракета #палестина
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