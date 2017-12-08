Россию тревожит ситуация на Ближнем Востоке после решения США по Иерусалиму

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Нью-Йорк, 8 декабря. Россия встревожена возможным осложнением ситуации на Ближнем Востоке после решения администрации США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда американское посольство. Это решение уже вызвало массовые протесты среди арабского населения в Израиле.

Как подчеркивает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, данное решение никак не определяет границы Иерусалими. По ее словам, подобные вопросы, включая возможное разделение города между еврейским и арабским населением, должны решать израильские власти самостоятельно.