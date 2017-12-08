Небензя призвал запустить «осмысленный политический процесс» на Ближнем Востоке

Москва, 8 декабря. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости перезапустить политический процесс по ближневосточному урегулированию. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Иерусалиму.

«Как никогда важно перезапустить осмысленный политический процесс», — цитирует Небензю «РИА Новости».

Он также отметил, что ближневосточный квартет по-прежнему остается «уникальным посредническим механизмом».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в последние дни резко накалилась. Это связано с решением США об официальном признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало массовые протесты в Палестине. Власти страны расценили этот жест как отказ Вашингтона от участия в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль объявил, что ближневосточное государство не будет проводить никаких переговоров с США, пока решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не будет отменено. Дипломат также заявил, что Палестина больше не воспринимает Вашингтон как посредника в ближневосточном урегулировании.

Отметим, в секторе Газа 8 декабря проходят массовые акции протеста палестинцев против решения США. В ходе столкновений протестующих и полиции сотни людей были ранены, как минимум двое палестинцев погибли.