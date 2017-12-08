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Небензя призвал запустить «осмысленный политический процесс» на Ближнем Востоке
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    Небензя призвал запустить «осмысленный политический процесс» на Ближнем Востоке

    22:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  08 Декабря 2017
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    Небензя призвал запустить «осмысленный политический процесс» на Ближнем Востоке

    Москва, 8 декабря. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости перезапустить политический процесс по ближневосточному урегулированию. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Иерусалиму. 

    «Как никогда важно перезапустить осмысленный политический процесс», — цитирует Небензю «РИА Новости»

    Он также отметил, что ближневосточный квартет по-прежнему остается «уникальным посредническим механизмом». 

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в последние дни резко накалилась. Это связано с решением США об официальном признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало массовые протесты в Палестине. Власти страны расценили этот жест как отказ Вашингтона от участия в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

    Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль объявил, что ближневосточное государство не будет проводить никаких переговоров с США, пока решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не будет отменено. Дипломат также заявил, что Палестина больше не воспринимает Вашингтон как посредника в ближневосточном урегулировании.

    Отметим, в секторе Газа 8 декабря проходят массовые акции протеста палестинцев против решения США. В ходе столкновений протестующих и полиции сотни людей были ранены, как минимум двое палестинцев погибли

    Автор: Федор Веснин
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    #оон #ближний восток #небензя #иерусалим
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