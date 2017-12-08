Они специально по нам целятся: жители Докучаевска рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Донецк, 8 декабря. Вооруженные силы Украины провели очередной обстрел территории Донецкой народной республики. Самый страшный удар пришелся по городу Докучаевску, расположенному, как и Донецк, почти у самой линии фронта.

По информации корреспондента Федерального агентства новостей, огонь вели украинские БМП-2, оснащенные 30-миллиметровым орудием. При этом бомбардировка осуществлялась осколочно-фугасными боеприпасами.

Житель Докучаевска Леонид, дом которого сильно пострадал во время обстрела, рассказал, что атака ВСУ не прекращалась на протяжении нескольких часов.

«Услышали взрывы, потом удары глухие по стене. Скатился с дивана на пол и сознание потерял. Ногу расшиб. Они же специально по нам стреляют. Мы им (властям Украины — прим. ФАН) не нужны», — рассказал мужчина.

Другой житель Докучаевска посетовал на то, что обстрелы теперь ведутся и днем, и ночью.

«Раньше хоть только по ночам, а сейчас...» — рассказал очевидец бомбардировки.

Он добавил, что, когда начался интенсивный обстрел, находился дома, а вот его жена была на улице — женщина еле успела спрятаться под забором.

Еще один житель Докучаевска, Александр, был ранен осколками украинского снаряда. Когда начался обстрел, он находился во дворе собственного дома.

«Я даже испугаться не успел. Снаряд один в воздухе разорвался, а второй буквально в метре. Вспышка — и все. Осколки попали по руке, бедру, голени. По левой стороне в основном», — поделился воспоминаниями Александр.

Он отметил, что его уже прооперировали: врачи извлекли из раны крупные осколки. Как рассказали медицинские работники, жизнь Александра вне опасности.