Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд
Новороссия
Они специально по нам целятся: жители Докучаевска рассказали об обстреле со стороны ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Они специально по нам целятся: жители Докучаевска рассказали об обстреле со стороны ВСУ

    22:32  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:32  08 Декабря 2017
    94

    ВСУ обстреляли Докучаевск осколочными снарядами

    Донецк, 8 декабря. Вооруженные силы Украины провели очередной обстрел территории Донецкой народной республики. Самый страшный удар пришелся по городу Докучаевску, расположенному, как и Донецк, почти у самой линии фронта.

    По информации корреспондента Федерального агентства новостей, огонь вели украинские БМП-2, оснащенные 30-миллиметровым орудием. При этом бомбардировка осуществлялась осколочно-фугасными боеприпасами.

    ВСУ обстреляли Докучаевск осколочными снарядами

    Житель Докучаевска Леонид, дом которого сильно пострадал во время обстрела, рассказал, что атака ВСУ не прекращалась на протяжении нескольких часов.

    «Услышали взрывы, потом удары глухие по стене. Скатился с дивана на пол и сознание потерял. Ногу расшиб. Они же специально по нам стреляют. Мы им (властям Украины — прим. ФАН) не нужны», — рассказал мужчина.

    Другой житель Докучаевска посетовал на то, что обстрелы теперь ведутся и днем, и ночью.

    «Раньше хоть только по ночам, а сейчас...» — рассказал очевидец бомбардировки.

    Он добавил, что, когда начался интенсивный обстрел, находился дома, а вот его жена была на улице — женщина еле успела спрятаться под забором.

    ВСУ обстреляли Докучаевск осколочными снарядами

    Еще один житель Докучаевска, Александр, был ранен осколками украинского снаряда. Когда начался обстрел, он находился во дворе собственного дома.

    «Я даже испугаться не успел. Снаряд один в воздухе разорвался, а второй буквально в метре. Вспышка — и все. Осколки попали по руке, бедру, голени. По левой стороне в основном», — поделился воспоминаниями Александр.

    Он отметил, что его уже прооперировали: врачи извлекли из раны крупные осколки. Как рассказали медицинские работники, жизнь Александра вне опасности.

    Автор: Андрей Тюнников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #обстрел #докучаевск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть