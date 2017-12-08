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#Соцсети
«Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина
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    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина

    22:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:01  08 Декабря 2017
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    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина

    Москва, 8 декабря. Минувшим вечером на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным. Встреча глав МИД РФ и Украины стала первой за три года после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Пользователи соцсетей отметили высокую квалификацию и профессионализм Сергея Лаврова, представляющего интересы России на международной арене в крайне сложных условиях, и назвали его «зубром дипломатии».

    Ключевой темой переговоров стал обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. Россия в этом вопросе выступает в качестве посредника и миротворца. По словам Лаврова, инициатором переговоров был Киев, а речь шла об обмене по формуле «70 на 300», где в большинство является сторонниками республик Донбасса.

    Пользователи соцсетей подчеркнули, что украинская сторона попросила о переговорах, чтобы представить Россию в качестве стороны конфликта в Донбассе, а сам разговор не имел серьезного практического смысла из-за неконструктивной позиции Украины.

    «Зубр дипломатии и теленок... Оказали Климкину честь», — написал Владимир Курдюмов.

    «Чугункин — достойный представитель Украины! Но, в конце концов, его все-таки назовут агентом Кремля, как бы он ни старался», — считает Orange Planet.

    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина

    «Климкин — самый лживый из министров ИД во всей Европе. Чего только стоит его заявление о «приятной беседе» с венгерским министром ИД по вопросу массовой миграции этнических венгров с территории Западной Украины в Венгрию. Лавров должен говорить с этим деятелем только с позиции силы», — отмечает Orange Puzzle.

    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина

    «Представляю, как Климкин пыжился и надувался, придавал себе значимость», — пишет Cyan Butterfly.

    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина

    «Лаврову совершенно незачем спускаться до уровня Климкина», — считает Blue Magnet.

    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и Климкина

    «Климкин пытается выставить Россию в качестве стороны конфликта в Донбассе», — отмечает Green Cone.

    «Зубр дипломатии и теленок»: соцсети обсуждают первую встречу Лаврова и КлимкинаСтоит отметить, что по итогам переговоров Сергей Лавров заявил, что на встрече с главой МИД Украины обсуждались нюансы обмена пленными, которые были предложены координатором делегации правительства Украины на переговорах в Минске Виктором Медведчуком. При этом Лавров напомнил, что президент Владимир Путин по просьбе Медведчука специально связывался с главами ДНР и ЛНР и призвал их поддержать данную инициативу.

    Автор: Алексей Громов
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