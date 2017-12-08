Видео истребителя ВКС РФ, «заглядывающего» в грузовой отсек Ил-76, восхитило мир

Москва, 8 декабря. Видео необычного маневра российского многоцелевого истребителя Су-30СМ в небе над Сирией было выложено в Сеть. Сопровождая транспортный самолет Ил-76, истребитель буквально «заглянул» в грузовой отсек транспортника.

Су-30СМ является многоцелевым истребителем поколения «четыре плюс». Данная машина сопровождала транспортный самолет в небе над Сирией, когда тот доставлял гуманитарный груз в провинцию Дейр-эз-Зор.

После того, как груз был сброшен, Су-30СМ приблизился к объекту сопровождения так близко, что буквально «заглянул» в грузовой отсек самолета, а военные из Ил-76 сумели пообщаться с пилотом при помощи языка жестов.

Напомним, что уже более двух лет ВКС РФ оказывают помощь армии Сирии в борьбе с терроризмом. Операция началась 30 сентября 2015 года по запросу сирийских властей.