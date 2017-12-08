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Видео истребителя ВКС РФ, «заглядывающего» в грузовой отсек Ил-76, восхитило мир
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    Видео истребителя ВКС РФ, «заглядывающего» в грузовой отсек Ил-76, восхитило мир

    21:19  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:24  08 Декабря 2017
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    Видео истребителя ВКС РФ, «заглядывающий» в грузовой отсек Ил-76, восхитило мир - на сайт

    Москва, 8 декабря. Видео необычного маневра российского многоцелевого истребителя Су-30СМ в небе над Сирией было выложено в Сеть. Сопровождая транспортный самолет Ил-76,  истребитель буквально «заглянул» в грузовой отсек транспортника.

    Су-30СМ является многоцелевым истребителем поколения «четыре плюс». Данная машина сопровождала транспортный самолет в небе над Сирией, когда тот доставлял гуманитарный груз в провинцию Дейр-эз-Зор.

    После того, как груз был сброшен, Су-30СМ приблизился к объекту сопровождения так близко, что буквально «заглянул» в грузовой отсек самолета, а военные из Ил-76 сумели пообщаться с пилотом при помощи языка жестов.

    Напомним, что уже более двух лет ВКС РФ оказывают помощь армии Сирии в борьбе с терроризмом. Операция началась 30 сентября 2015 года по запросу сирийских властей.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #вкс рф #су-30см #ил-76
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