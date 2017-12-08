РФ сожалеет в связи с отказом ряда стран брать ответственность за итоги интервенции в Ливии

Москва, 8 декабря. Российские власти выразили сожаление в сожаление в связи с отказом ряда стран-членов Совбеза ООН признавать ответственность за последствия военного вторжения в Ливию. Об этом в пятницу сообщает министерство иностранных дел РФ, комментируя заявление председателя СБ ООН по проблеме рабства в Ливии.

Российская делегация предложила обсудить обстоятельства, которые привели к возникновению «нынешнего правового хаоса в Ливии», однако эти поправки приняты не были.

«Тот факт, что некоторые члены Совета Безопасности не признают ответственность за вмешательство во внутренние дела суверенного государства и за негативные последствия военной интервенции 2011 года, вызывает у нас глубокое сожаление», — сообщает МИД России.

Напомним, что военная операция НАТО в Ливии закончилась 31 октября 2011 года. В результате авиаударов НАТО погибли 718 человек, еще 4 тыс. человек получили ранения.