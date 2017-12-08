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РФ сожалеет в связи с отказом ряда стран брать ответственность за итоги интервенции в Ливии
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    РФ сожалеет в связи с отказом ряда стран брать ответственность за итоги интервенции в Ливии

    21:09  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:09  08 Декабря 2017
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    РФ сожалеет в связи с отказом ряда стран брать ответственность за итоги интервенции в Ливии

    Москва, 8 декабря. Российские власти выразили сожаление в сожаление в связи с отказом ряда стран-членов Совбеза ООН признавать ответственность за последствия военного вторжения в Ливию. Об этом в пятницу сообщает министерство иностранных дел РФ, комментируя заявление председателя СБ ООН по проблеме рабства в Ливии.

    Российская делегация предложила обсудить обстоятельства, которые привели к  возникновению «нынешнего правового хаоса в Ливии», однако эти поправки приняты не были.

    РФ сожалеет в связи с отказом ряда стран брать ответственность за итоги интервенции в Ливии

    «Тот факт, что некоторые члены Совета Безопасности не признают ответственность за вмешательство во внутренние дела суверенного государства и за негативные последствия военной интервенции 2011 года, вызывает у нас глубокое сожаление», — сообщает МИД России.

    Напомним, что военная операция НАТО в Ливии закончилась 31 октября 2011 года. В результате авиаударов НАТО погибли 718 человек, еще 4 тыс. человек получили ранения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #оон #мид рф #ливия
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