Венецианская комиссия призвала Украину соблюдать права русскоязычного населения

Брюссель, 8 декабря. Украинский закон об образовании не решает проблем с широко используемым русским языком, что свидетельствует о языковой дискриминации на Украине. Об этом говорится в докладе Венецианской комиссии Совета Европы.

В документе отмечается, что «новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка на Украине».

«Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать и, следовательно, поднимает проблему дискриминации», — говорится в документе.

Венецианская комиссия предлагает Киеву рассмотреть вопрос о продлении переходного периода до полноценного вступления в силу скандального закона об образовании. Кроме того, комиссия считает, что необходимо «освободить частные школы от требований закона». Она также выступает за диалог со всеми заинтересованными сторонами при реализации нового закона об образовании.

Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу новый закон об образовании, который запрещает изучение школьных предметов на любом языке, кроме украинского.