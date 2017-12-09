Сирия, 9 декабря. Отряды ИГ1 обстреливают окраины Абу Кемаля на юге Дейр-эз-Зора с восточного берега Евфрата, где действуют курды SDF**** и коалиция США. «Джебхат ан-Нусра»***1 потеряла больше 10 населенных пунктов на севере провинции Хама за сутки. На севере от Хомса возобновились перестрелки между САА и исламистами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам боевиков к северу от Хомса.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 обстреляло Абу Кемаль из минометов с восточного берега реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор; отбило у «Тахрир аш-Шам» больше 10 поселков к северо-востоку от Хамы.

Международная коалиция: по данным одного из военных источников, полностью покинула район поселения Ат-Танф на юге Сирии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): согласилась освободить 15 пленных мирных жителей шиитских поселков Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе; продолжает терять позиции в провинции Хама.

Провинция Алеппо

Как передает информационный Twitter-канал (@intelhub_data), 15 жителей поселений Аль-Фуа и Кефрайя, расположенных к северо-востоку от Идлиба, прибыли в город Алеппо. Ранее эти люди были похищены боевиками исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в ходе одного из нападений на данные шиитские деревни. Добиться их освобождения из плена, в котором мирные граждане провели около восьми месяцев, смогли сотрудники сирийского Красного Полумесяца. Аль-Фуа и Кефрайя несколько лет находятся в окружении боевиков-исламистов, которые регулярно ведут обстрелы данных населенных пунктов. В результате были убиты сотни местных жителей, а сами поселения почти полностью разрушены. Остальная часть Идлиба находится под контролем так называемой вооруженной оппозиции. Ее влияние, кроме того, распространяется и на юго-запад соседней провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Опорные пункты исламистских группировок, базирующихся в окрестностях населенного пункта Ат-Тайиба Аль-Гарбия к северо-западу от Хомса, подверглись серии танковых ударов со стороны подконтрольного Сирийской арабской армии (САА) города Марьямейн, передает информагентство SMART News. Данных о причиненном боевикам уроне источник, тем не менее, не сообщает. На севере провинции в районе анклава вооруженной оппозиции работает одна из зон деэскалации. На прошлой неделе, однако, ряд незаконных формирований нарушили условия перемирия и начали обстреливать позиции армии САР и союзных Национальных сил обороны (NDF)******, из-за чего правительственные войска открыли ответный огонь. Кроме того, в регионе также дислоцируются отряды террористов «Джебхат Фатх аш-Шам», в отношении которых режим тишины не действует.

Военный источник на своей странице в соцсети Twitter (@ejmalrai) заявляет о том, что контингент вооруженных сил США, базировавшийся в окрестностях поселения Ат-Танф на юге провинции Хомс, почти полностью покинул данный район. Согласно его сведениям, в регионе остаются лишь подконтрольные Вашингтону сирийские антиправительственные группировки, в частности «Шахид Ахмад Абдо» и «Джейш Усуд аш-Шаркия». Эта информация в настоящий момент проверяется. Напомним, ранее представители Пентагона не раз заявляли, что намерены покинуть территории вблизи южной границы Сирии, однако, несмотря на это, напротив, продолжали увеличивать присутствие в районе, формируя новые военные лагеря.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ открыли огонь по восточным предместьям города Абу Кемаль, расположенного на юге провинции Дейр-эз-Зор у границы с Ираком, из крупнокалиберных минометов. Об этом сообщает в сети Twitter (@markito0171) военный источник. Предполагается, что боевики ведут обстрел со своих позиций на левом побережье Евфрата, где действуют подконтрольные США курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF). Сведения о возможных жертвах среди местного населения пока уточняются. Западный берег реки, где работали подразделения САА и боевая авиация РФ, недавно был полностью зачищен от ИГ. В связи с этим представители Генштаба ВС России заявили об уничтожении «Исламского государства» в Сирии. Теперь террористическая группировка не имеет подконтрольных территорий, представляя собой лишь остатки разрозненных отрядов террористов, скрывающихся в пустыне.

Провинция Хама

К северо-востоку от административного центра региона не прекращаются ожесточенные столкновения между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства». Отряды ИГ продолжают развивать наступление на позиции «Тахрир аш-Шам» в этом районе, и «Нусра» пока не может сдержать натиск противника. По данным новостного портала South Front, в результате вчерашних и ночных боев боевики ИГИЛ отбили 11 деревень. Теперь под их контролем в этом регионе находится в общей сложности порядка 30 населенных пунктов. Исламистская коалиция «Тахрир аш-Шам» в последние недели теряет позиции не только на линии соприкосновения с ИГ, но и на фронте, где разворачивается освободительная кампания правительственных войск САР и российских ВКС.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)