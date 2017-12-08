Джонсон обсудит Сирию и Донбасс во время визита в Россию

Лондон, 8 декабря. Министр иностранных дел Борис Джонсон в декабре намерен посетить Россию, чтобы обсудить ряд важных политических вопросов. Об этом в пятницу заявил замглавы британского МИД сэр Алан Дункан.

По его словам, в частности, глава британской дипломатии планирует обсудить ситуацию в Сирии, Иране, Северной Корее и на Украине. Дункан также подчеркнул, что обирается посетить Россию незадолго до Джонсона.

«Мой визит и предстоящий позднее в этом месяце визит министра иностранных дел Бориса Джонсона предоставляют возможность обсудить вопросы международной безопасности, такие как Украина, Сирия, Иран и Северная Корея», — отметил Дункан.

Дипломат добавил, что Лондон готов продолжать работать с Москвой, хотя и не скрывает своего несогласия с российской позицией по некоторым политическим вопросам.