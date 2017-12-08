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Джонсон обсудит Сирию и Донбасс во время визита в Россию
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    Джонсон обсудит Сирию и Донбасс во время визита в Россию

    20:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  08 Декабря 2017
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    Джонсон обсудит Сирию и Донбасс во время визита в Россию

    Лондон, 8 декабря. Министр иностранных дел Борис Джонсон в декабре намерен посетить Россию, чтобы обсудить ряд важных политических вопросов. Об этом в пятницу заявил замглавы британского МИД сэр Алан Дункан.

    По его словам, в частности, глава британской дипломатии планирует обсудить ситуацию в Сирии, Иране, Северной Корее и на Украине. Дункан также подчеркнул, что обирается посетить Россию незадолго до Джонсона.

    «Мой визит и предстоящий позднее в этом месяце визит министра иностранных дел Бориса Джонсона предоставляют возможность обсудить вопросы международной безопасности, такие как Украина, Сирия, Иран и Северная Корея», — отметил Дункан.

    Дипломат добавил, что Лондон готов продолжать работать с Москвой, хотя и не скрывает своего несогласия с российской позицией по некоторым политическим вопросам.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #великобритания #джонсон #дункан
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