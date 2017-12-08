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Соколов может поехать с Путиным в Египет, чтобы обсудить возобновление авиасообщения
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    Соколов может поехать с Путиным в Египет, чтобы обсудить возобновление авиасообщения

    20:55  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:55  08 Декабря 2017
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    Соколов может поехать с Путиным в Египет, чтобы обсудить возобновление авиасообщения

    Москва, 8 декабря. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов сообщил, что может отправиться в Египет вместе с президентом Владимиром Путиным. В таком случае во время поездки будет обсуждаться потенциальное возобновление авиасообщения между Россией и Египтом.

    «Вероятность такая есть (участия в визите в Египет в составе российской делегации — прим. ФАН). Если поеду, то, конечно, этот вопрос (восстановления авиасообщения — прим. ФАН) наверняка будет», — цитирует Соколова «РИА Новости».

    Отвечая на вопрос о том, может ли авиасообщение возобновиться уже в ближайшее время, Соколов отметил, что в настоящее время новой информации на этот счет нет.

    Напомним, визит Владимира Путина в Египет намечен на 11 декабря. Ожидается, что во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси будут обсуждаться вопросы обеспечения стабильности и безопасности на территории Ближнего Востока и Северной Африки.

    Отметим, воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта в 2015 году, когда над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #египет #авиасообщение #соколов
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