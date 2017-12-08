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Украина
Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили
Украина
Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили
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    Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили

    20:37  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:37  08 Декабря 2017
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    Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили

    Вильнюс, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев согласен на привлечение международных экспертов к разрешению ситуации вокруг экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Литву.

    «В целях достижения абсолютной ясности и доверия не исключаю возможности, что следствие запросит проведения дополнительных экспертиз, в том числе с включением международных организаций», — сказал он.

    Порошенко также добавил, что он не намерен вмешиваться в ход следствия, отметив, что готов обеспечить «непредвзятость следствия и прозрачный суд» для Саакашвили. Кроме того, президент Украины заявил, что ситуация с Саакашвили «не стоит международного внимания».

    Напомним, 5 декабря сотрудники СБУ задержали Михаила Саакашвили по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине. Однако сторонникам Саакашвили удалось отбить его у правоохранителей. Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что акции протеста, которые организовал Саакашвили в Киеве, финансируются окружением экс-президента Виктора Януковича и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг данные обвинения, после чего генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #сакашвили
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