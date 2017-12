СМИ рассказали, как Путин гасит пожар, устроенный США на Ближнем Востоке

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Putin quietly works to put out Middle East fire started by Trump («Владимир Путин гасит пожар, устроенный США на Ближнем Востоке»), опубликованный порталом The Duran.

Посредничество в мирном урегулировании израильско-палестинского конфликта является одной из самых сложных задач в мире, но у президента России Владимира Путина в этом деле уже есть одно из преимуществ перед своим коллегой Дональдом Трампом — Путин слушает.

Накануне Владимир Путин провел очередной телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обе стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля, а также в связи с тем, что они планируют переместить туда свое посольство из Тель-Авива. Такие шаги могут помешать всем планам по ближневосточному мирному процессу», — сообщается на сайте президента РФ.

Кроме того, российская сторона отмечает, что дальнейшая эскалация напряженности в регионе неприемлема. Усилия международного сообщества должны быть направлены на содействие возобновлению палестино-израильских переговоров и нахождение компромиссных решений по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима.

Москва и Анкара подтвердили приверженность достижению справедливого и жизнеспособного разрешения ближневосточного кризиса, основанного, прежде всего, на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, а также на праве палестинского народа на свое собственное государство.

Турецкий лидер сообщил своему российскому коллеге о том, что 13 декабря состоится чрезвычайный саммит Организации Исламского сотрудничества, который будет посвящен обсуждению сложившейся ситуации. Во время телефонного разговора также обсуждались актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности в области стратегических энергетических проектов. При этом двух стран согласились продолжить личные контакты.

Таким образом, Эрдоган взял на себя ведущую роль в осуждении противоречивого хода Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Ранее глава турецкого государства заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с Тель-Авивом. Почти наверняка во время разговора Путину пришлось призвать своего турецкого коллегу к спокойствию.

Стоит отметить, что Сирия и «Хезболла» тоже решительно осудили действия главы Белого дома, как и Египет вместе с традиционными арабскими союзниками США в Персидском заливе. Европейский Союз, главные православные церкви, Ватикан и мировые мусульманские лидеры также выразили свое осуждение, как и президент Франции, и министр иностранных дел Германии.

Возникает вопрос: что может сделать Путин или какие-либо другие видные государственные деятели в свете решения Трампа?

Ответ в том, что глава России может сделать то, чего никогда не делал президент США: он может слушать. Трамп слушал только Тель-Авив при принятии решения, в том числе Биньямина Нетаньяху, которого американский лидер часто называл личным другом.

Когда Трамп провел телефонные разговоры с лидером Палестины, президентом Египта и королями Иордании и Саудовской Аравии, стало ясно, что он не слушал слова осторожности ближневосточных партнеров Вашингтона, которые все осудили этот шаг очень публично. Более того, тот факт, что Трамп не проконсультировался с президентом Турции, учитывая традиционные хорошие отношения Турции с Вашингтоном, Анкара посчитала это самым настоящим оскорблением.

Путин же, напротив, уже говорил с президентом Аббасом, с Эрдоганом, и вскоре встретится лицом к лицу с президентом крупнейшего арабского государства — Египта. Необходимо отметить, что Турция и Иран могут поспособствовать объединению дипломатических ответных мер, которые вполне могут быть скоординированы с Россией, ведь она по-прежнему остается нейтральной сверхдержавой в израильско-палестинском конфликте. Россия и ее партнеры на Ближнем Востоке могут начать новый и более значимый мирный процесс, чего так и не смогли сделать США за длительный период времени.

В более долгосрочной перспективе, если Россия сможет заменить США в качестве фактического посредника в будущих мирных переговорах по Ближнему Востоку (как ей это уже удалось в Сирии), у региона вновь появится надежда на мир. Достижение мира — сложная задача, в которой США явно не заинтересованы. Возможно, более дипломатически продвинутая сверхдержава сможет занять место США в долгосрочной перспективе?