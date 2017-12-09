Сирия, 9 декабря. «Нусра»*** стремительно теряет позиции на северо-востоке Хамы. Курды конфискуют дома беженцев в Ракке. Бывший представитель SDF**** подтвердил сообщения о тайном договоре между США и ИГИЛ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку силам САР на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли «Ан-Нусре» в юго-западной части Дамаска; обнаружили склад оружия ИГИЛ в городе Мусалаха в Дейр-эз-Зоре; арестовали организатора теракта в городе Хомс; потеряли одного из командиров «Лива Фатимиюн» в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: утратило десять деревень в провинциях Ниневия и Аль-Анбар в Ираке; отбило у «Нусры» девять населенных пунктов к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла населенный пункт Карт Виран на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА в районе Западной Гуты Дамаска; понесла потери в результате атаки САА в южной части Алеппо; лишилась склада с боеприпасами в результате авиаударов ВВС САР к северо-востоку от Хамы; потеряла одного из лидеров в северной части Хамы.

Курды: конфисковали дома беженцев в городе Ат-Табка на западе провинции Ракка; потеряли нескольких бойцов, подорвавшихся на мине, близ населенного пункта Абу Хамам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В первой половине дня в юго-западной части Дамаска на одном из складов с боеприпасами САА прогремел взрыв. О причинах произошедшего до сих пор ничего неизвестно. Однако Twitter-канал (AJA_Syria) сообщал о том, что предполагаемыми организаторами взрыва являются боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам», противостоящей Сирийской арабской армии (САА) в данном районе.

На протяжении суток разворачивались ожесточенные бои между исламистами «Джебхат Ан-Нусры»1 и силами САА на юго-западе региона. Как передавал новостной портал Al Masdar News, правительственные части продолжили атаковать опорные пункты террористической группировки вблизи холма Талль Аль-Мактоль, являющегося основным препятствием на пути к освобождению населенного пункта Мугр Аль-Мир. По заявлению оппозиционных источников, в столкновениях с боевиками САА лишилась танка, тем не менее официального подтверждения данные сведения так и не получили.

На северо-востоке Дамаска фиксировались столкновения между САА и антиправительственными формированиями «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Как передавал военный источник в Twitter (algota0), обстрелам подверглись позиции исламистов на окраине населенного пункта Хараста, а также близ квартала Айн-Тарма.

Провинция Алеппо

В южной части региона недалеко от соседней провинции Хама продолжились столкновения между войсками САР и отрядами формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам». Согласно сведениям информационного агентства Al Masdar News, колонна боевиков, перевозивших военную технику, была атакована сирийскими силами и их союзниками к юго-западу от города Ханассер. В результате противостояния исламисты понесли значительные потери в живой силе и военной технике. Так, более десяти радикалов, а также три их танка были ликвидированы. Успеху САА способствовали постоянные боевые вылеты российских ВКС, активно действующих в данном районе. Также во второй половине дня ВВС САР нанесли авиаудары по исламистам в помощь наступления САА в районе деревни Джуб Абьяд.

В северной части Алеппо вновь обострился вооруженный конфликт между боевиками Сирийской свободной армии (ССА), выступающей при поддержке турецких войск, и курдскими отрядами SDF**** и YPG. Как сообщало информагентство Al Manar News, исламисты ССА открыли огонь по деревне Карт Виран, подконтрольной курдам. Никакой информации о возможных пострадавших все еще не поступало.

Провинция Хомс

В административном центре провинции в ходе серии розыскных мероприятий был обнаружен организатор теракта, произошедшего в начале недели на перекрестке Аль-Нухза в Хомсе. Сирийский гражданин Умар Аль-Саббаг родом из Алеппо принадлежал к числу террористов «Исламского государства», передает агентство новостей Al Masdar News. Вместе с ним были задержаны трое его сообщников. Напомним, в результате взрыва заминированного автомобиля погибли десять мирных граждан, в числе которых были женщины и дети.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщалось ранее, «Исламское государство» в Сирии фактически прекратило свое существование в качестве действующей силы. Несмотря на то, что небольшой части ИГИЛовцев все же удалось бежать на пустынные территории на западе провинции, российским ВКС не составит труда в скором времени уничтожить их на открытых пространствах. Кроме того, боевики не имеют достаточного количества ресурсов, необходимых для длительного проживания в пустыне. Однако до сих пор остается опасность контратак ИГИЛовцев при участии смертников.

Правительственные войска продолжили зачистку освобожденных ранее территорий на западном берегу реки Евфрат. Twitter-канал (smmsyria) передавал, что в ходе обысков было обнаружено хранилище с вооружением и боеприпасами террористической группировки. Примечательно, что большая часть оружия была американского производства. Это в очередной раз указывает на тот факт, что между США и ИГИЛ существуют определенные связи.

Между тем на левом берегу Евфрата, где развивают наступление Сирийские демократические силы (SDF), все еще дислоцируются отряды «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (Almhagr_ala), в результате нападения террористов был убит один из командиров афганской шиитской организации «Лива Фатимиюн», действующей на стороне САА. Кроме того, контролируемые курдами районы все еще остаются небезопасными для проживания мирного населения. Так, несколько курдских солдат были убиты в результате взрыва СВУ, установленного ИГИЛовцами в городе Абу Хамам.

Провинция Ракка

Бывший официальный представитель курдской «демократической армии» Талал Сило подтвердил многочисленные сообщения о существовании секретных договоренностей между поддерживающими курдов США и боевиками «Исламского государства». Как передавало новостное агентство Al Souria Net, число добровольно покинувших Ракку вооруженных боевиков вопреки заявленным тремстам ИГИЛовцам и членам их семей превышало 3500 бойцов. Более того, большая часть отрядов ИГИЛ была эвакуирована на территорию Дейр-эз-Зора для того, чтобы воспрепятствовать продвижению Сирийской арабской армии (САА). Представители США, тем не менее, опровергают данную информацию.

Участились случаи притеснения местного населения в захваченных курдами районах. Согласно данным информационного портала Al Manar News, дома беженцев в городе Ат-Табка были конфискованы курдской милицией «Асайиш».

Провинция Хама

К северо-востоку от столицы провинции в течение суток не прекращались столкновения между боевиками «Джебхат Ан-Нусры» и бежавшими из района Акербатского котла отрядами «Исламского государства». Как передавал новостной портал Al Masdar News, ИГИЛовцы провели внезапную атаку на опорные пункты «Тахрир Аш-Шам» и ее союзников, в результате чего не менее 30 радикалов «Ан-Нусры» были уничтожены. Тогда как оппозиционное информационное агентство Syrian Revolution News Network опровергло данные сведения, заявляя, что антиправительственные группировки не понесли потерь в живой силе. Во второй половине дня стало известно, что под контроль сил ИГИЛ перешли как минимум девять населенных пунктов, ранее находившихся в оккупации «Тахрир Аш-Шам». ИГИЛовцы захватили деревни Расмус Хаммам, Абу Хайя, Таль Абая, Абу Хандик, Анбаз, Расмус Аль-Ахмар, Сулайла, Шахат Аль-Хамра и Расмус Сакаф. Кроме того, в боях был ликвидирован один из лидеров террористической коалиции, сообщали военные источники AMN. Отряды ИГИЛ, в свою очередь, лишились 23 своих радикалов.

Продолжились вооруженные стычки между исламистами «Ан-Нусры» и войсками САР. Как передавал Twitter-канал (PamSpenser), в ходе очередного боевого вылета сирийских ВВС был уничтожен склад боеприпасов боевиков.

Ирак

После полудня было объявлено о начале завершающего этапа военной кампании по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» в Ираке. Иракские вооруженные силы начали штурм позиций террористов на линии разграничения сил ИГ1 и ВС Ирака в районе границы между тремя провинциями — Ниневия, Салах Эд-Дин и Аль-Анбар. В результате столкновений правительственным подразделениям и союзным им отрядам «Хашд Аш-Шааби» удалось освободить населенный пункт Джилуд на западе Ниневии, а также еще девять деревень на границе с провинцией Аль-Анбар. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (Hashd_Shaabi_iq).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)