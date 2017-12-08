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Политика
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Политика
Волкер признал невозможность размещения миротворцев ООН в Донбассе без согласия России
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    Волкер признал невозможность размещения миротворцев ООН в Донбассе без согласия России

    20:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:25  08 Декабря 2017
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    Волкер признал невозможность размещения миротворцев ООН в Донбассе без согласия России

    Киев, 8 декабря. США поддерживают размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, но без согласия России осуществить этот замысел будет невозможно. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

    «Миротворческой миссии не будет, если Россия на это не согласится», — сказал Волкер, выступая на видеоконференции в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.

    По его словам, Вашингтон считает, что размещение миротворцев в Донбассе позволит создать безопасную обстановку в регионе, что станет основой для выполнения минских соглашений. При этом Вашингтоне уверенны, что «предложение России о предоставлении охраны наблюдателям ОБСЕ не соответствует этим задачам».

    Напомним, в середине сентября начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что для обеспечения мира и безопасности в Донбассе миротворческие силы должны размещаться на российско-украинской границе. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что закрытие границы между РФ и республиками Донбасса приведет к кровавым последствиям, однако Москва этого не допустит.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина #оон #обсе #миротворцы #волкер
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