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«Россия должна стать лидером СПГ в мире»: Новак рассказал о совещании Путина в ЯНАО
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    «Россия должна стать лидером СПГ в мире»: Новак рассказал о совещании Путина в ЯНАО

    20:19  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:19  08 Декабря 2017
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    «Россия должна стать лидером СПГ в мире»: Новак рассказал о совещании Путина в ЯНАО

    Порт Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Тезис о том, что Россия должна стать мировым лидером по поставкам сжиженного природного газа, был озвучен в ходе совещания президента РФ Владимира Путина, который посетил завод «Ямал СПГ» в ЯНАО. Об этом в пятницу сообщил министр энергетики России Александр Новак, также присутствовавший на совещании.

    «Россия является лидером по поставкам трубопроводного газа. Сегодня мы говорили о том, что она может и должна стать мировым лидером по поставкам СПГ в целом в рамках мировой торговли», — отметил он.

    Напомним, что Путин в пятницу посетил завод «Ямал СПГ» и проследил за погрузкой первой партии сжиженного природного газа на танкер.  По словам главы государства, проект «Ямал СПГ» является свидетельством того, что Россия остается одной из ведущих энергетических держав.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #новак #янао #сжиженный газ #ямал спг
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