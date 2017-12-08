«Россия должна стать лидером СПГ в мире»: Новак рассказал о совещании Путина в ЯНАО

Порт Сабетта (ЯНАО), 8 декабря. Тезис о том, что Россия должна стать мировым лидером по поставкам сжиженного природного газа, был озвучен в ходе совещания президента РФ Владимира Путина, который посетил завод «Ямал СПГ» в ЯНАО. Об этом в пятницу сообщил министр энергетики России Александр Новак, также присутствовавший на совещании.

«Россия является лидером по поставкам трубопроводного газа. Сегодня мы говорили о том, что она может и должна стать мировым лидером по поставкам СПГ в целом в рамках мировой торговли», — отметил он.

Напомним, что Путин в пятницу посетил завод «Ямал СПГ» и проследил за погрузкой первой партии сжиженного природного газа на танкер. По словам главы государства, проект «Ямал СПГ» является свидетельством того, что Россия остается одной из ведущих энергетических держав.