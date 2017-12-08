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Сирия: почти 50 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс
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    Сирия: почти 50 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс

    20:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:23  08 Декабря 2017
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    Сирия: почти 50 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс

    Дамаск, 8 декабря. Почти 50 жителей Сирии за минувшие сутки вернулись в свои дома, оставленные с началом боевых действий. Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

    «За сутки в свои дома вернулись 47 человек, из них в провинции Алеппо — 25 человек, Хомс — 22 человека», — приводит ТАСС сообщение Центра.

    В Центре отметили, что возвращение сирийцев домой стало возможным благодаря совместной работе российских сотрудников Центра и представителей органов местного управления по организации возвращения беженцев.  

    Кроме того, отмечается, что российские военные врачи за последние сутки сумели оказать квалифицированную медицинскую помощь 48 жителям Сирии, в том числе — шести детям.

    Также в Центре подчеркнули, что российская сторона провела в провинциях Хомс и Латакия две масштабные гуманитарные акции, в рамках которых мирное население Сирии получило более трех тонн гуманитарной помощи. 

    Автор: Федор Веснин
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    #беженцы #сирия #дом #центр по примирению враждующих сторон
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