Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ

В Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» открылась новая экспозиция «Служилые люди государства Московского». Сотрудники учреждения специально ко Дню Героев Отечества в России выставили подлинные предметы вооружения, редкие архивные документы, материалы археологических раскопок, инсталляции, реконструкции обмундирования. Одним из первых гостей выставки стал французский актер Жерар Депардье. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Легендарный французский актер и знаменитый российский гражданин всерьез занялся изучением российской истории. Депардье заинтересовался, почему Крым – исторически российская территория? И немало удивился, когда в Музее ему рассказали, что князь Владимир принимал крещение в Херсонесе.

– Я всегда думал, что первая православная церковь была в Киеве, а сегодня я узнал, что самая первая, оказывается, была в Крыму, – не скрывает своего удивления Жерар Депардье. – Меня особенно интересует период правления Ивана Грозного. Конечно, есть фильм Эйзенштейна, опера Прокофьева и так далее… Русскую историю этой эпохи я пока знаю не очень хорошо. Этот музей снова дает нам возможность изучать историю великой России. Я очень благодарю за эту возможность мэра города и Российское Военно-историческое общество.

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Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» открывался поэтапно, его реконструкция заняла два года. Теперь все здание, принадлежавшее когда-то стрелецкому голове Григорию Титову, рассказывает о подлинной истории стрелецкого войска, его взлетах и падениях. Сотрудник музея, экскурсовод по имени Константин, поведал ФАН-ТВ некоторые интересные исторические факты:

– Московское государство на юг и на восток продвигалась с помощью укрепленных городков. Вот эта крепостица, – показывает он, – являет собой некий опорный пункт, вокруг которого действует уже государева воля, московского государя. Здесь мы находимся внутри лагеря, укрепленного частоколом и вооруженного пушками.

Знакомиться с экспонатами и особенностями организации ратного служения в России легендарный французский актер предпочел без камер, в тесном окружении историков. Для Депардье, сыгравшего мушкетера в фильме «Человек в железной маске», особенно важно, что Московские стрельцы были современниками гвардейских мушкетеров Французского королевства.

Вместе с важной персоной по музею прошелся Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:

– Большой разницы между французскими мушкетерами и московскими стрельцами, собственно, нет. Мушкетеры и стрельцы – это люди, выполнявшие одни и те же функции в двух разных государствах. Очередное сближение двух стран сегодня состоялось при посещении им этой выставки.

Экскурсия с именитым гостем продлилась недолго. Прощаясь, актер пожаловался на плотный график и обещал навестить музей снова. Кстати, теперь у Жерара Депардье появилось еще одно серьезное увлечение – гражданин России регулярно берет уроки русского языка.

– Мне совсем не нравится говорить по-английски! Я предпочитаю учить русский язык. И я обязательно дам вам интервью по-русски в следующий раз! – пообещал он.

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