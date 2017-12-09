Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Пентагон установит мощное лазерное оружие на истребители F-15
Россия
Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ

    6:52  9 Декабря 2017
    60

    В Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» открылась новая экспозиция «Служилые люди государства Московского». Сотрудники учреждения специально ко Дню Героев Отечества в России выставили подлинные предметы вооружения, редкие архивные документы, материалы археологических раскопок, инсталляции, реконструкции обмундирования. Одним из первых гостей выставки стал французский актер Жерар Депардье. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

    Легендарный французский актер и знаменитый российский гражданин всерьез занялся изучением российской истории. Депардье заинтересовался, почему Крым – исторически российская территория? И немало удивился, когда в Музее ему рассказали, что князь Владимир принимал крещение в Херсонесе. 

    – Я всегда думал, что первая православная церковь была в Киеве, а сегодня я узнал, что самая первая, оказывается, была в Крыму, – не скрывает своего удивления Жерар Депардье. – Меня особенно интересует период правления Ивана Грозного. Конечно, есть фильм Эйзенштейна, опера Прокофьева и так далее… Русскую историю этой эпохи я пока знаю не очень хорошо. Этот музей снова дает нам возможность изучать историю великой России. Я очень благодарю за эту возможность мэра города и Российское Военно-историческое общество.

    Смотрите также: Прививка против фальсификации истории: Сергей Белов – о фейках в компьютерных играх. ФАН-ТВ

    Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ

    Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» открывался поэтапно, его реконструкция заняла два года. Теперь все здание, принадлежавшее когда-то стрелецкому голове Григорию Титову, рассказывает о подлинной истории стрелецкого войска, его взлетах и падениях. Сотрудник музея, экскурсовод по имени Константин, поведал ФАН-ТВ некоторые интересные исторические факты:

    – Московское государство на юг и на восток продвигалась с помощью укрепленных городков. Вот эта крепостица, – показывает он, – являет собой некий опорный пункт, вокруг которого действует уже государева воля, московского государя. Здесь мы находимся внутри лагеря, укрепленного частоколом и вооруженного пушками.

    Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ

    Знакомиться с экспонатами и особенностями организации ратного служения в России легендарный французский актер предпочел без камер, в тесном окружении историков. Для Депардье, сыгравшего мушкетера в фильме «Человек в железной маске», особенно важно, что Московские стрельцы были современниками гвардейских мушкетеров Французского королевства.

    Вместе с важной персоной по музею прошелся Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук:

    Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ

    – Большой разницы между французскими мушкетерами и московскими стрельцами, собственно, нет. Мушкетеры и стрельцы – это люди, выполнявшие одни и те же функции в двух разных государствах. Очередное сближение двух стран сегодня состоялось при посещении им этой выставки.

    Экскурсия с именитым гостем продлилась недолго. Прощаясь, актер пожаловался на плотный график и обещал навестить музей снова. Кстати, теперь у Жерара Депардье появилось еще одно серьезное увлечение – гражданин России регулярно берет уроки русского языка. 

    Россиянин Жерар Депардье заинтересовался историей Крыма после визита в «Стрелецкие палаты». ФАН-ТВ

    – Мне совсем не нравится говорить по-английски! Я предпочитаю учить русский язык. И я обязательно дам вам интервью по-русски в следующий раз! – пообещал он.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #москва
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть