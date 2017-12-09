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Общество
Деятельность Путина на посту президента поддерживают 80% россиян
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    Деятельность Путина на посту президента поддерживают 80% россиян

    0:00  9 Декабря 2017
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    Деятельность Путина на посту президента поддерживают 80% россиян

    Москва, 8 декабря. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного американским институтом общественного мнения Gallup.

    Специалисты Gallup отмечают, что в рейтинг Владимира Путина держится на высоком уровне, с тех пор как Крым стал частью России в 2014 году. При этом 52% жителей России уверены, что «руководство страны ведет их в правильном направлении». По данным социологов, этот показатель стал самым низким за последние три года — в 2014 году он составил 73%, в 2015-м — 70%, а в 2016-м — 63%.

    «Это говорит о том, что россияне продолжают по-разному относиться к лидеру своей страны и ее руководству в целом», — считают в Gallup.

    Около 60% граждан России одобрили деятельность руководства страны, по сравнению с 66% в 2016 году. По мнению специалистов Gallup, более низкий рейтинг руководства государства можно объяснить тем, что оно «фактически взяло на себя большую часть вины за последние экономические проблемы страны».

    По данным Gallup, опрос проводился с 9 июня по 20 августа 2017 года, в нем приняли участие две тысячи россиян от 15 лет и старше.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #президент #опрос #рейтинг #gallup
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