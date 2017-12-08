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Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету
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    Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

    20:13  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:13  08 Декабря 2017
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    Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

    Иерусалим, 8 декабря. Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

    Незадолго до этого на пограничных территориях сработала система оповещения. Местные жители рассказали о громком взрыве, от которого зазвенели окна, передает портал Ynet.

    Ранее сообщалось о беспорядках в секторе Газа, в ходе которых погибли двое палестинцев, еще 250 получили ранения. Поводом для волнений послужило заявление президента США Дональда Трампа, который официально признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Руководство Палестины в ответ призвало весь арабский мир восстать против Израиля.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #израиль #ракета #палестина #сектор газа
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