Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Иерусалим, 8 декабря. Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Незадолго до этого на пограничных территориях сработала система оповещения. Местные жители рассказали о громком взрыве, от которого зазвенели окна, передает портал Ynet.

Ранее сообщалось о беспорядках в секторе Газа, в ходе которых погибли двое палестинцев, еще 250 получили ранения. Поводом для волнений послужило заявление президента США Дональда Трампа, который официально признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Руководство Палестины в ответ призвало весь арабский мир восстать против Израиля.