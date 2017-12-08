Лидер украинских националистов потребовал импичмента Порошенко

Киев, 8 декабря. Депутат Верховной рады Украины и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук потребовал отставки президента страны Петра Порошенко.

Он напомнил, что петиция об импичменте украинского лидера на сайте Change.org собрала уже более ста тысяч подписей.

«Ситуация с тем, что делается на Украине — это крик души, и одним из таких криков стала петиция блогеров на сайте Change.org. Народ требует того, что требует улица, а улица требует импичмента президента», — цитирует Мельничука ТАСС.

Депутат указал на бездействие Верховной рады и отметил, что, если парламент так и будет молчать, то народ «может осуществить свой импичмент». По мнению Мельничука, оптимальным выходом из сложившегося положения мог бы стать законодательный импичмент, однако процедура его принятия на Украине слишком запутанная.

Таким образом, подытожил экс-командир «Айдара», единственный выход из ситуации в настоящее время — это проведение всеукраинского референдума.