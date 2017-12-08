Сирия сегодня: «Силы Тигра» конфисковали оружие ИГИЛ в Дейр эз-Зоре, САА ликвидировала боевиков в Алеппо

Сирия, 8 ноября. Сирийская армия захватывает большой тайник оружия в освобожденном Дейр-зз-Зоре; в провинции Алеппо нейтрализованы боевики «Джебхат ан-Нусры»;1 ИГИЛ1 атаковало САА на последнем этапе операции в провинции Дейр-эз-Зор. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Силы Тигра» конфисковали оружие ИГ

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила и конфисковала большой тайник оружия, принадлежавший «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), после того, как последние покинули свои позиции вдоль западного берега реки Евфрат, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По имеющимся данным, элитное спецподразделение САА «Силы Тигра» захватили этот большой оружейный тайник, прочесывая освобожденные районы в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская армия в настоящее время работает над расчисткой этих районов от взрывчатых веществ, оставленных отступающими террористами ИГИЛ.

САА ликвидировала группу боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо

Подразделения правительственных войск ликвидировали 10 боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на юго-востоке провинции Алеппо в рамках спецоперации по искоренению террористов в Сирии, сообщает информагентство SANA.

По данным корреспондента SANA, юго-западнее поселка Ханасер военнослужащие армии Башара Асада нанесли удар по трем единицам транспортной техники боевиков, в результате чего она была выведена из строя, а боевики уничтожены.

Напомним, что 29 ноября подразделения САА взяли под контроль населенные пункты Мазраа и Азиза Абейсан, расположенные к юго-западу от поселка Ханасер.

ИГИЛ атаковало САА начиненными взрывчаткой автомобилями

Стало очевидным, что заключительный этап очистки правительственными войсками западного берега реки Евфрат между городами Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль стал самым сложным, поскольку боевики пустили в ход начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, пишет аналитик ливанского информагентства Al-Masdar.

Источник в сирийской армии сообщил, что «самые трудные моменты в жизни — увидеть, как один из движущихся автомобилей со смертником приближается к вам, чтобы разбросать ваши внутренности повсюду».

Сирийские правительственные силы, возглавляемые подразделением элитных «Сил Тигра» начали последнюю стадию своего наступления, чтобы очистить западный берег реки Евфрат от присутствия ИГИЛ чуть более двух недель назад.

Учитывая, что такие города, как Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и Абу-Кемаль уже были освобождены, предполагалось, что последние города и села, усеивающие западный берег Евфрата, будут легкой работой. Однако «самопровозглашенный халифат» оказал невиданное до этого момента сопротивление в населенных пунктах Аль-Курайя и Аль-Ашара, а также в Сальхии, используя заминированные автомобили против сирийских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.