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Правительство Польши во главе с премьером подало в отставку
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    Правительство Польши во главе с премьером подало в отставку

    19:45  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:45  08 Декабря 2017
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    Правительство Польши во главе с премьером подало в отставку

    Варшава, 8 декабря. Премьер-министр Польши Беата Шидло вместе со всем кабинетом министров подала президенту страны Анджею Дуде прошение об отставке.

    Глава государства уже выдвинул министра финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра. Окончательное решение теперь должен принять польский парламент.

    О намерении уйти в отставку Беаты Шидло стало известно еще вчера. Накануне она подала прошение о снятии с себя полномочий руководству партии «Закон и справедливость». По словам официального представителя партии Беаты Мазурек, Шидло не будет отстранена от политической деятельности и займет важную должность в польском правительстве после своей отставки. Ранее сообщалось, что в качестве кандидата на пост премьер-министра Польши может быть выдвинут лидер «Закона и справедливости» Ярослав Качиньский.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #польша #отставка #правительство #беата шидло
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