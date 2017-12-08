Правительство Польши во главе с премьером подало в отставку

Варшава, 8 декабря. Премьер-министр Польши Беата Шидло вместе со всем кабинетом министров подала президенту страны Анджею Дуде прошение об отставке.

Глава государства уже выдвинул министра финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра. Окончательное решение теперь должен принять польский парламент.

О намерении уйти в отставку Беаты Шидло стало известно еще вчера. Накануне она подала прошение о снятии с себя полномочий руководству партии «Закон и справедливость». По словам официального представителя партии Беаты Мазурек, Шидло не будет отстранена от политической деятельности и займет важную должность в польском правительстве после своей отставки. Ранее сообщалось, что в качестве кандидата на пост премьер-министра Польши может быть выдвинут лидер «Закона и справедливости» Ярослав Качиньский.