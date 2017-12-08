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США планируют втянуть Россию в конфликт в Донбассе — Клинцевич
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    США планируют втянуть Россию в конфликт в Донбассе — Клинцевич

    21:52  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:52  08 Декабря 2017
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    Франц Клинцевич

    Украинские военнослужащие готовятся к новому витку войны в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Кураторы из США уже давно поставили задачу Киеву активизировать боевые действия и начать реальный геноцид жителей Луганской и Донецкой народных республик, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    По словам Басурина, «активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря», либо уже  в январе, о чем свидетельствуют документы СБУ, оказавшиеся в распоряжении разведки народной республики. При этом представитель ДНР обратил внимание на запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы в зоне военной операции.

    ВСУ

    Ранее военнослужащие Донецкой народной республики нашли у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки «Акация», а также 11 артустановок калибра не менее 120 миллиметров. Более того, обнаружена реактивная система залпового огня «Град».

    «Кураторы из США уже давно поставили задачу Киеву активизировать боевые действия и начать реальный геноцид жителей народных республик Донбасса. Я думаю, украинцам уже не удастся от этого отмахнуться, потому что в Вашингтоне крайне серьезно торопятся в этом процессе. Соединенным Штатам очень важно выстроить провокацию, которая бы втянула Россию в войну в регионе. Они же понимают, что мы вынуждены будем каким-то образом реагировать на геноцид мирного населения», — пояснил сенатор.

    США планируют втянуть Россию в конфликт на Донбассе — Клинцевич

    Собеседник ФАН также считает, что подобные действия направлены прежде всего на дестабилизацию обстановки в России на кануне выборов президента. Это даже прослеживается в ситуации с Олимпиадой 2018. Франц Клинцевич уверен, что «Вашингтон будет пытаться осуществить свои провокации по всем возможным фронтам».

    «Правительство Украины не понимает, что их солдаты не хотят войны. А люди, которые защищают свою землю, свой дом и семью, будут стоять до конца. И если Киев начнет активные боевые действия, это приведет к колоссальным потерям в рядах ВСУ. Американцы делают все, чтобы окончательно разорвать всякую связь между Россией и Украиной», — заключил сенатор.

    Автор: Сергей Гагарин
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    #россия #сша #донбасс #украина #клинцевич
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