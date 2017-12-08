Украинские военнослужащие готовятся к новому витку войны в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Кураторы из США уже давно поставили задачу Киеву активизировать боевые действия и начать реальный геноцид жителей Луганской и Донецкой народных республик, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам Басурина, «активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря», либо уже в январе, о чем свидетельствуют документы СБУ, оказавшиеся в распоряжении разведки народной республики. При этом представитель ДНР обратил внимание на запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы в зоне военной операции.

Ранее военнослужащие Донецкой народной республики нашли у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки «Акация», а также 11 артустановок калибра не менее 120 миллиметров. Более того, обнаружена реактивная система залпового огня «Град».

«Кураторы из США уже давно поставили задачу Киеву активизировать боевые действия и начать реальный геноцид жителей народных республик Донбасса. Я думаю, украинцам уже не удастся от этого отмахнуться, потому что в Вашингтоне крайне серьезно торопятся в этом процессе. Соединенным Штатам очень важно выстроить провокацию, которая бы втянула Россию в войну в регионе. Они же понимают, что мы вынуждены будем каким-то образом реагировать на геноцид мирного населения», — пояснил сенатор.

Собеседник ФАН также считает, что подобные действия направлены прежде всего на дестабилизацию обстановки в России на кануне выборов президента. Это даже прослеживается в ситуации с Олимпиадой 2018. Франц Клинцевич уверен, что «Вашингтон будет пытаться осуществить свои провокации по всем возможным фронтам».