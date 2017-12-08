Генерал Ткачев назвал глупостью обвинения в связи с крушением MH17 в Донбассе

Москва, 8 декабря. Отставной генерал-полковник Николай Ткачев опроверг обвинения в причастности к крушению Boeing-777 (рейс MH17), который разбился в Донбассе в 2014 году, назвав их глупостью.

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь. Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием детишек. Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями и всегда в поле зрения СМИ», — пояснил он ТАСС.

Ранее исследовательская группа Bellingcat и журналисты издания The Insider заявили, что Ткачев якобы имеет непосредственную причастность к крушению пассажирского лайнера авиалиний Малайзии на востоке Украины.

Напомним, что международная группа исследователей установила, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», однако кто именно выпустил снаряд — до сих пор не установлено.