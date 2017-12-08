В Совфеде пригрозили США «мощным оружием» в случае выхода Вашингтона из ДРСМД

Москва, 8 декабря. Россия выступает за сохранение договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако, в случае выхода из него США, подготовит для своих войск мощное оружие. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«России в случае последнего (выхода США из договора – прим. ФАН) есть чем ответить, наши технические возможности позволяют в кратчайшие сроки подготовить для войск еще более мощное оружие», — цитирует Бондарева «РИА Новости».

Сенатор отметил, что договор о ракетах должен оставаться без изменений, он гарантирует хотя бы частичное сдерживание угроз от потенциальных противников. По мнению Бондарева, подписание документа в 1987 году помогло не только остановить «гонку вооружений», но, возможно, и предотвратило ядерный конфликт.

Он напомнил, что после подписания договора был уничтожен целый класс опаснейшего оружия. В частности, запрет коснулся баллистических и крылатых ракет наземного базирования, способных поражать цель на расстоянии до 5500 километров.

Бондарев отметил, что были и определенные перегибы: так под запрет безосновательно попал комплекс «Ока» ВС РФ. На основе этого вооружения был впоследствии создан ОТРК «Искандер».