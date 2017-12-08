Путин пообещал сделать Шелковым Северный морской путь

Саббета, 8 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что новый Шелковый путь усилиями России и Китая дотянулся до Севера. Об этом президент заявил в ходе общения с представителями КНР на церемонии погрузки сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ».

«Шелковый путь дотянулся до самого Севера. Объединим его с Северным морским путем, и будет то, что нужно, и Северный морской путь сделаем Шелковым», — сказал Путин в ходе встречи с китайскими представителями.

Присутствовавший на церемонии президент компании Total Патрик Пуянне выразил надежду, что Москва и Париж станут партнерами в освоении арктических месторождений. В свою очередь глава государства поблагодарил президента компании Total, отметив, что Россия готова развивать отношения с Францией и другими странами в этой сфере.

«Мы с удовольствием будем развивать отношения и с Францией, и вообще с другими странами, и с такими компаниями, как вы, которая имеет такую замечательную компетенцию, таких преданных делу людей», — сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул важность дальнейшего развития российской Арктики, и завода «Ямал СПГ», отметив, что крупный шаг в этом направлении важен не только для энергетики, но и для страны в целом.