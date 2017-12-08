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Украина
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Политика
Конгресс нацдиалога Сирии может возглавить бывший вице-президент САР
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    Конгресс нацдиалога Сирии может возглавить бывший вице-президент САР

    19:24  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:54  08 Декабря 2017
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    Конгресс нацдиалога Сирии может возглавить бывший вице-президент САР

    Москва, 8 декабря. Бывший вице-президент Сирии Фарук Шараа откроет конгресс нацдиалога САР в Сочи и, возможно, возглавит мероприятие. Об этом рассказали три источника, близких к организации конгресса.

    Один из них, впрочем, выразил сомнение, что Шараа согласится стать председателем форума, передает РИА Новости.

    Напомним, что с инициативой провести в Сочи конгресс нацдиалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что мероприятие станет переговорной площадкой для противоборствующих в САР сторон и поможет выработать компромиссное решение. В частности, в рамках конгресса планируется обсудить составление новой сирийской конституции.

    Организаторы форума пригласили представителей всех этнических групп и конфессий, а также делегатов от органов власти и от оппозиции. В качестве наблюдателей в конгрессе должны быть задействованы сотрудники ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #сочи #конгресс
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