Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Якутии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Якутии

    19:34  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:34  08 Декабря 2017
    78

    Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Якутии

    Москва, 8 декабря. Пять человек погибли, еще трое получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мегино-Кангаласском районе Якутии. На автодороге «Колыма» столкнулись микроавтобус и грузовик.

    «В 16 километрах от населенного пункта Нижний Бестях на федеральной автодороге «Колыма» столкнулись микроавтобус и грузовик. Предварительно, пострадали восемь человек, пять из них погибли»,  — приводит РИА Новости комментарий источника в экстренных службах Якутии.

    По предварительной информации, автомобиль УАЗ направлялся из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который следовал в противоположном направлении. После столкновения с большегрузом УАЗ воспламенился. 

    Трое пострадавших направлены в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП. На место аварии выехали руководители МВД Якутии.

    Напомним, в середине ноября крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» произошло в Марий Эл. Тогда на автотрассе большегруз столкнулся с пассажирским микроавтобусом — погибло 15 человек.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #якутия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть