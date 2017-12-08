Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Якутии

Москва, 8 декабря. Пять человек погибли, еще трое получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мегино-Кангаласском районе Якутии. На автодороге «Колыма» столкнулись микроавтобус и грузовик.

«В 16 километрах от населенного пункта Нижний Бестях на федеральной автодороге «Колыма» столкнулись микроавтобус и грузовик. Предварительно, пострадали восемь человек, пять из них погибли», — приводит РИА Новости комментарий источника в экстренных службах Якутии.

По предварительной информации, автомобиль УАЗ направлялся из поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в село Ытык-Кюель Таттинского района и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который следовал в противоположном направлении. После столкновения с большегрузом УАЗ воспламенился.

Трое пострадавших направлены в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП. На место аварии выехали руководители МВД Якутии.

Напомним, в середине ноября крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» произошло в Марий Эл. Тогда на автотрассе большегруз столкнулся с пассажирским микроавтобусом — погибло 15 человек.