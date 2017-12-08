Писатель Александр Образцов скончался в Петербурге на 74-м году жизни

Санкт-Петербург, 8 декабря. Писатель, поэт и драматург Александр Образцов, чьи пьесы неоднократно ставились в России и за рубежом, скончался в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт- Петербурга.

«5 декабря 2017 года на 74-м году жизни скончался поэт, драматург, писатель Александр Алексеевич Образцов», — говорится в сообщении.

Александр Образцов был широко известен в 80-90 годы. Именно тогда он работал сценаристом для телефильмов, которые транслировались на отечественном и зарубежном телевидении. В эти же годы он также писал сценарии к радиоспектаклям, за что был удостоен двух всесоюзных премий. Кроме того, более 30 пьес Образцова были поставлены в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Риги, Ташкента, Цюриха, Брюсселя и Гранд-Рапидс.