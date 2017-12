Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Can America be trusted to restore peace and stability in Syria? («Можно ли доверить Америке восстановление мира и стабильности в Сирии?»), опубликованной на портале Inside Syria Media Center.

Освобождение Сирии уже почти завершено, но война продолжается, потому что Вашингтон, НАТО, Израиль, Саудовская Аравия и их союзники отвергают мир. Все страны, которые Америка атаковала после 11 сентября, до сих пор находятся в состоянии войны. Вместо того чтобы сворачивать театры военных действий, США, скорее всего, поспособствуют развертыванию новых. Северная Корея и Иран сейчас являются главными мишенями. Военные интересы не дают Вашингтону принять дипломатическую резолюцию, а большинство американцев слишком равнодушны или отвлечены, чтобы выступить с протестом.

Другие события в Сирии культивируют устойчивое развитие и мирный процесс. В понедельник на встрече с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном и представителями других православных церквей Владимир Путин поблагодарил их за усилия, которые они прилагают для восстановления мира в Сирии, отметив:

«Сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан… Мы будем помогать [христианам] и представителям других конфессий, в том числе и представителям ислама, которые, как мы хорошо знаем, также очень серьезно пострадали от рук бандитов, террористов и радикалов».

Россия поможет восстановить поврежденные сирийские исторические объекты. Но после того, как боевые действия стихнут, достижение мира по-прежнему останется серьезной задачей.

Оставшиеся части ИГИЛ*1 (террористическая организация, запрещенная в России) разбиты сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора, их судьба уже предрешена. Российская авиация оказывает значительную помощь в их уничтожении.

По сравнению с американским «джаггернаутом» российские ВКС и военно-морские силы, а главное — их компетентное командование и стремление одержать победу над террористами — повернули ход сражения от надвигающегося поражения к триумфальной победе. При этом Россия применила небольшие силы — несколько десятков боевых самолетов, несколько ударных вертолетов, периодические удары по позициям террористов с помощью бомбардировщиков дальнего радиуса действия.

Все идет успешно, как и планировалось, Россия сейчас сотрудничает с курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии. Россия, Иран и Турция также сотрудничают по вопросу восстановления мира в Сирии. Вашингтон не входит в этот альянс. Президент Турции Реджеп Эрдоган признает Россию союзником, а Америку — противником, заявив в понедельник, что «они (США) пытаются нас наказать, осудить и скомпрометировать, потому что мы не идем у них на поводу, их планы очевидны и осуществляются через посредников в нашей стране». Эрдоган обвинил Вашингтон в поддержке Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией. Курдские бойцы YPG в Сирии усомнились в Америке как в надежном союзнике после того, как Дональд Трамп сказал Эрдогану, что прекратит снабжать их оружием. Теперь курды не уверены, чего ожидать от Вашингтона. Российские военные самолеты помогают их бойцам ликвидировать оставшихся террористов ИГИЛ на севере Сирии, и кампания близка к завершению.

Более того, в воскресенье российские военные чиновники встретились с курдскими чиновниками и представителями различных этнических групп, расположенных к востоку от реки Евфрат. Возглавляемая YPG наземная наступательная операция координируется из занимаемой Россией воздушной базы Хмеймим в Сирии и, как ожидается, будет успешно завершена в ближайшие дни.

Курдский представитель Махмуд Нури высоко оценил действия Москвы, заявив, что его бойцы «сражались с ИГИЛ под российским командованием очень эффективно».

Америке нельзя доверять. Именно поэтому восстановление мира и стабильности в Сирии наступит далеко не сразу после окончания войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.