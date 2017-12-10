Потерявшая на войне в Сирии четверых сыновей мать согласилась рассказать ФАН свою историю

Корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии пообщался с Каусар Жабр, женщиной, потерявших в гражданской войне своих четверых сыновей. Женщина рассказала всю правду о том, как эта война не пощадила никого.

Война в Сирии не уходила из домов. Она стучалась в двери и оставляла незабываемые следы внутри этих домов. Сирийцы не ожидали, что их страдания достигнут такого уровня, но факты на местах были вне веры.

Ужасы войны можно забыть или адаптироваться, пусть это сложно, но что никто не может забыть — это потерю близкого человека или всех родных навсегда.

Женщина на видео — мать четырех «мучеников», так в арабском мире называют погибших от рук террористов или на войне. Последние три года стали для ее семьи настоящей трагедией.

В 2013 году ее сын Мухаммад Али Жабр уехал в соседнюю деревню Кабалат в провинции Хама. Он помогал с организацией траурной церемонии по случаю смерти близкого родственника. Однако вооруженные террористические группировки атаковали место поминок.

«Меня зовут Каусар Жабр, я из деревни Ум Аль Амад, мать четырех мальчиков, мать четырех погибших бойцов, которых я отдала родине. Первый погиб соседней в деревне, там были боевики беспредельщики, которые издевались над местными жителями. При нападении мой сын погиб, — рассказала женщина в интервью ФАН. — Ему было 32 года, у него осталось трое детей — мальчик и две девочки».

Спустя пять с половиной месяцев ее второй сын Мунтажиб Али Жабр, полицейский в провинции Ракка, был убит террористами во время празднования Нового года. Она услышала о его смерти по телефону.

Каусар рассказала, что ее мать умерла после гибели ее третьего сына — Мурада. Он был волонтером в армии и был убит в деревне Аль Бахса. В то же время его брат Кахтан — четвертый сын — отправился забирать тело Мурада, но не доехал.

«У Мурада был отряд, на них напали в лесу рядом с деревней Аль Бахса. Тело сына вернули лишь спустя два месяца. В тот день, когда привезли тело Мурада, за ним поехал четвертый мой сын. По дороге по нему открыли огонь, и он был ранен. Его тело привезли раньше, чем тело его брата Мурада, за которым он ехал. Двое сыновей в один день», — вспоминает Каусар.

По словам женщины, Мурад был женат и у него осталось двое дочерей. У Кахтана остались двое сыновей и две дочки. Ее второй сын — Мунтажиб — пять служил волонтером в полиции, закончил юридический.

«Я выбрала ему невесту. В первый новый год я его спросила: «дорогой, когда ты приедешь?» Он ответил: «я приеду в четверг, если не в четверг, то в субботу», — вспоминает она. — Мы его ждали, ждали Мунтажиба и не праздновали. Вечером в четверг в 05.00 вечера зазвонил телефон, я на тот момент была этажом выше у жены моего сына — у нас один телефон на все этажи и аппарат на каждом. Я попросила жену сына ответить, она сказала, что звонок мне. Я попросила ее подслушать разговор, что бы я все правильно поняла, но она отказалась».

На другом конце провода женщина услышала вежливый мужской голос. Незнакомец представился и сказал, что он друг ее сына Мунтажиба.

«Он мне сказал: «мы все на этом пути», но я не поняла и спросила, что он имеет в виду. Он сказал, что мой сын погиб. Я это услышала и бросила трубку, затем пошла вниз, а там уже начали собираться люди, — говорит Каусар. — На следующий день его привезли из Ракки. Я даже удивилась, что так быстро, так как в то время в Ракке все было очень плохо. Каждый из них был дороже другого, и в то же время все дороги одинаково. Они были замечательными людьми. Это не только мои слова, вот поспрашивайте в округе, все будут хвалить их воспитанность, вежливость и характер, отвагу, и многие другие качества. Я это говорю не только потому, что это мои дети, любого спросите».

У Каусар остались четверо дочерей. Одна из них закончила юридический факультет, вторая специализируется на арабской литературе, но уже восемь лет не может найти работу. Ее муж также погиб на фронте. Девушка осталась одна с тремя детьми. Третья дочь Каусар ухаживает за больным мужем и двумя детьми. Самая младшая закончила школу. А старшая работает в местной администрации.

Она призналась, что была бы рада, если бы ее муж стоял рядом с ней и 11 внуками. С тех пор, как погибли ее четверо сыновей, их образы не покидали Каусар ни на миг, особенно по утрам, когда женщина просыпалась.