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Польша не готова платить за американские комплексы Patriot
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    Польша не готова платить за американские комплексы Patriot

    19:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:11  08 Декабря 2017
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    Польша не готова платить за американские комплексы Patriot

    Варшава, 8 декабря. Заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий заявил, что Варшава не готова заплатить США 10,5 миллиарда долларов за американский противоракетный комплекс Patriot.

    «Эта цена слишком высока. Наши специалисты отправились в США, чтобы вести переговоры по поводу ее снижения. Следует сохранять спокойствие, ведь это всего лишь нормальный этап переговоров. Важно, чтобы была достигнута конечная цель», — сказал Ковнацкий в эфире «Польского радио».

    Ранее Вашингтон объявил о готовности продать Польше комплексы Patriot на общую сумму 10,5 миллиарда долларов. В свою очередь Варшава готова потратить не покупку комплекса не более 7,5 миллиарда долларов. Польша планирует купить у США 16 пусковых установок и 208 ракет для системы Patriot, а также четыре радара и четыре пункта управления.

    Patriot – американский противоракетный комплекс. Как утверждают производители, с 2015 года комплекс смог перехватить более 100 тактических баллистических ракет, а также более 200 летательных аппаратов. Однако эти данные вызывают споры в профессиональной среде. Скептики считают, что во время вооруженных конфликтов Patriot смог поразить не более 33% целей. В свою очередь американские военные утверждают, что точность комплекса стремится к 80%.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #польша #patriot #покупка #комплекс
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