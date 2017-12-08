Госдеп угрожает ответом на «нарушения» договора РСМД

Вашингтон, 8 декабря. Вашингтон предпримет меры, если Россия не прекратит якобы «нарушать» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в американском Госдепартаменте.

США обвинили Россию в якобы нарушении ДРСМД. В Госдепартаменте подчеркнули, что намерены «убедить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД». Кроме того, в Вашингтоне допускают введение новых санкций против Москвы.

«Но США не будут молча наблюдать, как Российская Федерация продолжает разрабатывать военные системы в нарушение договора. США будут и дальше пытаться найти дипломатическое решение этой проблемы, — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, — однако сейчас мы рассматриваем экономические и военные меры, призванные убедить РФ соблюдать договор».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже отвергал эти обвинения США и назвал их голословными. Он отметил, что для Москвы нет смыла нарушать ДРСМД. Также министр посоветовать не тратить на это времени.