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Украина
Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили
Политика
Госдеп угрожает ответом на «нарушения» договора РСМД
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    Госдеп угрожает ответом на «нарушения» договора РСМД

    19:20  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  08 Декабря 2017
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    Госдеп угрожает ответом на «нарушения» договора РСМД

    Вашингтон, 8 декабря. Вашингтон предпримет меры, если Россия не прекратит якобы «нарушать» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявили в американском Госдепартаменте.

    США обвинили Россию в якобы нарушении ДРСМД. В Госдепартаменте подчеркнули, что намерены «убедить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД». Кроме того, в Вашингтоне допускают введение новых санкций против Москвы.

    «Но США не будут молча наблюдать, как Российская Федерация продолжает разрабатывать военные системы в нарушение договора. США будут и дальше пытаться найти дипломатическое решение этой проблемы, — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, — однако сейчас мы рассматриваем экономические и военные меры, призванные убедить РФ соблюдать договор».

    Госдеп угрожает ответом на «нарушения» договора РСМД

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже отвергал эти обвинения США и назвал их голословными. Он отметил, что для Москвы нет смыла нарушать ДРСМД. Также министр посоветовать не тратить на это времени.

    Автор: Катерина Тимошенская
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