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Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
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    Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным

    18:58  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:58  08 Декабря 2017
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    Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным

    Москва, 8 декабря. Не менее 1640 журналистов аккредитовались на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по итогам года, сообщает пресс-служба Кремля.  

    Пресс-конференция состоится 14 декабря в 12.00. Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

    «Информацию о месте проведения и порядке прохода на мероприятие аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России», — говорится в сообщении.

    Напомним, что президент России проводит подобные встречи с прессой с 2001 года. Самой продолжительной была пресс-конференция 2008 года, которая длилась 4 часа 40 минут, а пресс-конференция 2016 года продолжалась 3 часа 50 минут.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #кремль #пресс-конференция
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