Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным

Москва, 8 декабря. Не менее 1640 журналистов аккредитовались на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по итогам года, сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-конференция состоится 14 декабря в 12.00. Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

«Информацию о месте проведения и порядке прохода на мероприятие аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России», — говорится в сообщении.

Напомним, что президент России проводит подобные встречи с прессой с 2001 года. Самой продолжительной была пресс-конференция 2008 года, которая длилась 4 часа 40 минут, а пресс-конференция 2016 года продолжалась 3 часа 50 минут.