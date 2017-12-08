Сирия освобождена от ИГ: Пентагон отрицает очевидное, не желая признать гибель союзника

Представители Пентагона раскритиковали недавнее заявление Генштаба ВС России о том, что «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) на территории Сирии было полностью ликвидировано. По информации спикера военного ведомства США Эрика Пэхона, в САР и Ираке по-прежнему действуют порядка трех тысяч боевиков ИГ1. Он также высказал мнение, что российским силам будто бы не удалось добиться серьезного прогресса в рамках борьбы с террористическими формированиями в арабской республике.

Необходимо отметить, тем не менее, что глава Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов акцентировал внимание на том, что в Сирии больше не существует территорий, полностью контролируемых ИГИЛ1. В стране, несомненно, все еще продолжают действовать отряды данной террористической группировки, однако они разрозненны и больше не представляют единой полноценной силы.

На этой неделе военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ завершили зачистку западного побережья Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора, все населенные пункты в этом районе были освобождены. Активность боевиков ИГ, однако, все еще сохраняется на юго-западе региона, а также на юго-востоке соседней провинции Хомс. Тем не менее данный район нельзя назвать полноценным территориальным анклавом террористов, поскольку он целиком находится в Сирийской пустыне, причем — под постоянным огневым контролем боевой авиации РФ с воздуха.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркивает, что заявление представителей России не вызывает никаких сомнений, в то время как критика со стороны Соединенных Штатов, которые были неоднократно замечены в связях с ИГ, напротив, даже лишний раз подтверждает достоверность доклада Генштаба ВС РФ. Данное мнение эксперт выразил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Данное заявление Генерального штаба российских сил имеет чрезвычайную важность. Безусловно, оно подтверждает, что организованное сопротивление террористов сломлено и что ИГИЛ перестало существовать. Это факт, который имеет место, здесь даже нечего и сомневаться. Наряду с этим в заявлении говорится, что в Сирии все еще действуют отдельные отряды боевиков «Исламского государства» и других аффилированных с ним группировок. Но главное в том, что у ИГ больше нет территорий, которые можно было бы контролировать и на которых это формирование существовало в виде квазигосудартсва», — отмечает наш собеседник.

Он также считает, что в целом никакие комментарии официальных лиц США относительно деятельности террористических организаций на Ближнем Востоке не могут вызывать доверия, поскольку уже неоднократно было установлено, что между американской стороной и главарями ИГИЛ существует ряд договоренностей. Доказательство их связей, в частности, были представлены российским Министерством обороны.

«Американцы во многом поспособствовали тому, что в САР еще дислоцируются отряды боевиков ИГ. Напомню, что в соответствии с негласными договоренностями террористов и курдских вооруженных формирований, которых курируют и поддерживают США, отряды ИГИЛ беспрепятственно выходили через позиции Демократических сил Сирии (SDF) и передислоцировались в другие районы. Ярким примером этому служит вывод более 3000 боевиков из Ракки, причем многие из них были выпущены с вооружением, а некоторые даже с тяжелым», — напомнил эксперт.

Таким образом, становится понятным, о каких тысячах боевиков говорят представители ВС Соединенных Штатов, заявляя, что присутствие ИГИЛ в САР все еще сохраняется, подчеркивает собеседник ФАН. Очевидно, что Вашингтон собственноручно пытается помешать ликвидации террористической организации и предсказуемо отрицают факт уничтожения своих подопечных.

«Были и другие эпизоды, демонстрирующие, что американская коалиция оказывает непосредственную поддержку боевикам ИГ. Представители командования группировки российских сил в Сирии заявляли о том, что ВКС РФ намеревались нанести авиаудары по выходящим из Абу Кемаля отрядам террористов, однако они не смогли этого сделать из-за военных США. Потому подобные заявления со стороны Вашингтона, наоборот, только подтверждают, что «Исламское государство» сломлено. Отдельные отряды группировки по-прежнему активны, этого никто и не отрицал. И надо понимать, что ответственность за это лежит на самих Соединенных Штатах», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.