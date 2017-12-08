«Всему свое время»: в Киеве объяснили, почему до сих пор не задержан Саакашвили

Киев, 8 декабря. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объяснил, почему до сих пор не удалось задержать опального экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, обосновавшегося в палаточном городке у стен Рады в Киеве.

По словам Князева, для задержания Саакашвили существует ряд необходимых к выполнению юридических процедур и «цивилизованное государство не может ими пренебрегать».

«Основная задача, которую я ставлю сотрудникам Нацполиции, — любые действия полицейских должны быть уравновешенными и не должны проливать кровь граждан», — заявил он, заверив, что полицейские сделают все возможное, чтобы избежать столкновений во время задержания экс-президента Грузии.

Возвращаясь к вопросу о сроках задержания Саакашвили, Князев сказал: «Всему свое время».

Как сообщалось ранее, 5 декабря сотрудники СБУ задержали бывшего губернатора Одесской области на крыше его дома в Киеве, но его сторонники отбили его у силовиков, после чего направился к зданию парламента, где стал требовать импичмента Порошенко. Сегодня он заявил, что 10 декабря проведет новый «Марш за импичмент».

На этой неделе Саакашвили был объявлен на Украине в розыск по уголовному делу о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лидера партии «Рух новых сил» подозревают в получении 500 тыс. долларов от находящегося в России бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича на свержение власти на Украине.