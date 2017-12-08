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Путин назвал проект «Ямал СПГ» отличным примером комплексного развития территорий
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    Путин назвал проект «Ямал СПГ» отличным примером комплексного развития территорий

    22:00  8 Декабря 2017
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    Путин назвал проект «Ямал СПГ» отличным примером комплексного развития территорий

    Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Ямал СПГ» создает основу для эффективного и сбалансированного освоения Арктики и Северного морского пути. Он также является хорошим примером комплексного развития территорий при реализации будущих проектов в области работы со сжиженным природным газом.

    «Проект способствует укреплению экономического сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, является примером успешной международной кооперации», — цитирует «РИА Новости» Путина.

    Российский лидер отметил, что в рамках работы над проектом развивается кооперация России и китайских компаний, а также сотрудничество с организациями из Франции, Италии и Германии.

    Путин подчеркнул, что проект «Ямал СПГ» является примером мудрой и экологичной добычи ресурсов. Такие проекты создают основу для развития территорий, а также формируют новые рабочие места.  

    Напомним, 8 декабря Владимир Путин посетил порт Сабетту на полуострове Ямал, где принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ».

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #проект #спг #развитие
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