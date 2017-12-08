Путин назвал проект «Ямал СПГ» отличным примером комплексного развития территорий

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Ямал СПГ» создает основу для эффективного и сбалансированного освоения Арктики и Северного морского пути. Он также является хорошим примером комплексного развития территорий при реализации будущих проектов в области работы со сжиженным природным газом.

«Проект способствует укреплению экономического сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, является примером успешной международной кооперации», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Российский лидер отметил, что в рамках работы над проектом развивается кооперация России и китайских компаний, а также сотрудничество с организациями из Франции, Италии и Германии.

Путин подчеркнул, что проект «Ямал СПГ» является примером мудрой и экологичной добычи ресурсов. Такие проекты создают основу для развития территорий, а также формируют новые рабочие места.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин посетил порт Сабетту на полуострове Ямал, где принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ».