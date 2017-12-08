Число раненных в столкновениях с израильскими военными палестинцев превысило 200 человек

Газа, 8 декабря. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило новые данные о пострадавших в результате столкновений на Западном берегу Иордана.

По предварительным подсчетам, в результате стычек были ранены более 200 человек, сообщает ТАСС. Накануне медики заявили о 104 пострадавших.

Напомним, столкновения палестинцев и израильских военных начались накануне после оводом для объявления решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

7 декабря с территории сектора Газа в направлении Израиля были выпущены две ракеты. В Израиле заявили, что снаряды упали на территории палестинского приморского анклава. Никто не пострадал.