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Число раненных в столкновениях с израильскими военными палестинцев превысило 200 человек
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    Число раненных в столкновениях с израильскими военными палестинцев превысило 200 человек

    18:47  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:47  08 Декабря 2017
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    Число раненных в столкновениях с израильскими военными палестинцев превысило 200 человек

    Газа, 8 декабря. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило новые данные о пострадавших в результате столкновений на Западном берегу Иордана.

    По предварительным подсчетам, в результате стычек были ранены более 200 человек, сообщает ТАСС. Накануне медики заявили о 104 пострадавших. 

    Напомним, столкновения палестинцев и израильских военных начались накануне  после оводом для объявления решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 

    7 декабря с территории сектора Газа в направлении Израиля были выпущены две ракеты. В Израиле заявили, что снаряды упали на территории палестинского приморского анклава. Никто не пострадал.

    Автор: Алексей Громов
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