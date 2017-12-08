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Россия
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Политика
Путин дал старт загрузке танкера с СПГ на Ямале и призвал активизировать создание мощностей по сжижению газа
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    Путин дал старт загрузке танкера с СПГ на Ямале и призвал активизировать создание мощностей по сжижению газа

    18:49  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  08 Декабря 2017
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    Путин дал старт загрузке танкера с СПГ на Ямале и призвал активизировать создание мощностей по сжижению газа

    Салехард, 8 декабря. Президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера с сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ». Глава государства отметил необходимость активизировать работу по созданию мощностей по сжижению газа в России.

    «Очевидно, что для увеличения объемов поставок СПГ нужно развивать мощности по сжижению газа, — заметил российский лидер во время совещания по развитию газовой отрасли в поселке Саббетта ЯНАО, — создавать условия для локализации производства оборудования, необходимого для его выпуска, хранения, транспортировки».

    Путин подчеркнул, что таким образом получится обеспечить загрузку отечественных предприятий промышленности. Он добавил, что такая работа ведется и сейчас, однако ее надо активизировать.

    Путин дал старт загрузке танкера с СПГ на Ямале и призвал активизировать создание мощностей по сжижению газа

    «Вместе с тем, ее нужно активизировать, — подчеркнул он. — Более того, она должна вестись в упреждающем темпе, так, чтобы будущие СПГ-проекты по максимуму реализовывались с помощью отечественного оборудования и технологий».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #газ #сжиженный природный газ #ямал спг
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