Путин дал старт загрузке танкера с СПГ на Ямале и призвал активизировать создание мощностей по сжижению газа

Салехард, 8 декабря. Президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера с сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ». Глава государства отметил необходимость активизировать работу по созданию мощностей по сжижению газа в России.

«Очевидно, что для увеличения объемов поставок СПГ нужно развивать мощности по сжижению газа, — заметил российский лидер во время совещания по развитию газовой отрасли в поселке Саббетта ЯНАО, — создавать условия для локализации производства оборудования, необходимого для его выпуска, хранения, транспортировки».

Путин подчеркнул, что таким образом получится обеспечить загрузку отечественных предприятий промышленности. Он добавил, что такая работа ведется и сейчас, однако ее надо активизировать.