«Я – украинец, я за Путина»: бывший депутат Рады объяснил свой выбор

Москва, 8 декабря. Заявление Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году с нетерпением ждали на Украине, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Я – украинец, я за Путина как за стабильность и гарантию мира на постсоветском пространстве… C уверенностью могу сказать, что в России сегодня есть настоящий лидер. Сегодня многие на Украине болеют и переживают за выборы в России. Многие на Украине верят в президента Владимира Путина, что он не допустит уничтожения братских народов и расползания войны по всей территории бывшего Советского Союза», — написал Журавко на своей странице в Facebook.

Журавко отметил, что, так называемая «продвинутая западная цивилизация» пытается давить на президента России и российский народ, который неутомимо борется с жестокой несправедливостью во всем мире. Однако Путин не допустит развала России по сценарию, который страны Запада осуществили в Югославии, Ливии, Южном Йемене, Ираке и Южном Судане.

Бывший депутат Рады подчеркнул, что украинские политики во главе с Петром Порошенко уничтожают экономику Украины, разрушая государственность, а также культурные и экономические связи с братскими народами. Более 60% населения живет за чертой бедности.

Вместо подъема экономики Киев четвертый год ведет войну с памятниками и собственным народом в Донбассе. В результате политики украинских президентов население страны за 25 лет независимости сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 30 миллионов в 2017 году, напомнил Журавко. При этом только по официальным данным конфликт в Донбассе унес жизни более 10 тысяч человек. В реальности число погибших во много раз больше.

«Россияне! Я знаю, что вы мудрый народ, и не повторите ошибку Украины… Не советую вам соблазниться на сладкие пирожки проевропейского «счастья». Это может стать погибелью, разрухой вашей страны… Вижу, что у вас есть человек, который не бросил страну в трудные минуты, «лихие 90-е», двухтысячные. И сегодня он сказал, что он с народом, и идет с ним до конца. За этим стоит успех, победа, стабильность и развитие России», — резюмирует Журавко.

Он также добавил, что мечтает о том, чтобы на Украине воцарились мир и порядок, что позволит народу Украины выбрать себе такого же лидера, как Владимир Путин. По его словам, на Украине есть достойные люди, которые готовы возглавить страну, однако их преследует «режим Порошенко».